OpenAI во вторник представила GPT-5.4-Cyber — специализированную версию своей новой флагманской модели для задач в сфере кибербезопасности. Анонс прозвучал вскоре после того, как конкурент компании, Anthropic, объявил о запуске собственной ИИ-системы Mythos.

На первом этапе OpenAI будет распространять GPT-5.4-Cyber в ограниченном режиме — модель получат проверенные поставщики решений в области информационной безопасности, организации и исследователи. В компании объяснили такой подход более гибкой архитектурой системы.

Параллельно компания расширяет программу «Доверенного доступа для кибербезопасности» (Trusted Access for Cyber, TAC), увеличивая число участников до тысяч специалистов по кибербезопасности и сотен команд, занимающихся защитой критически важного программного обеспечения.

Компания также вводит новые уровни доступа в рамках TAC. Чем выше уровень верификации, тем больше возможностей получает пользователь. Участники с максимальным уровнем допуска смогут работать с GPT-5.4-Cyber — моделью с ослабленными ограничениями на выполнение чувствительных задач, в том числе на исследование и анализ уязвимостей.

Тем временем Anthropic разворачивает свою модель Mythos, представленную 7 апреля, в рамках проекта Glasswing. Это контролируемая программа, по которой ограниченный круг организаций получает доступ к предварительной версии Claude Mythos для противодействия киберугрозам.

По данным Anthropic, во время тестирования с помощью этой системы удалось обнаружить тысячи критических уязвимостей в операционных системах, веб-браузерах и другом программном обеспечении. Это показывает, какую все более заметную роль ИИ-инструменты начинают играть в сфере кибербезопасности.

