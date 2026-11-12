Компания OpenAI приобрела стартап Odessia, который разрабатывал ИИ-агента для планирования путешествий. Основатель этого проекта Фрэнсис Дэвидсон перешел в OpenAI, где займется развитием туристического направления в рамках экосистемы OpenAI. Стороны не раскрывают финансовые условия соглашения.

Unsplash

Стартап Odessia просуществовал около года. За это время проект привлек $6 млн на ранней стадии финансирования. Главным инвестором этого раунда выступил фонд Sequoia Capital. Компания запустила свой туристический ИИ-инструмент около пяти месяцев назад.

Дэвидсон утверждает, что сервис помог первым пользователям спланировать поездки на миллионы долларов. Сейчас работа инструмента полностью остановилась в связи со сделкой.

Представители OpenAI подтвердили факт найма Фрэнсиса Дэвидсона. В компании позитивно оценили опыт предпринимателя в создании бизнеса для помощи людям в путешествиях.

При этом лаборатория пока не анонсировала конкретных планов по выпуску новых продуктов для этой сферы. Разработчик чат-бота ChatGPT уже имеет партнерские отношения с крупными игроками рынка. В число клиентов компании входят платформы Booking.com, Expedia и KAYAK.

Бронирование путешествий — один из востребованных потенциальных сценариев использования персональных ИИ-агентов. По данным исследования Capgemini, 58% опрошенных потребителей готовы в ближайшие три года поручать им такие задачи. Пользователи уже сейчас просят чат-бот помочь с повседневными задачами, от составления бюджета до организации поездок.

Развитие автономных агентов позволяет алгоритмам не просто отвечать на вопросы, но и выполнять цепочки действий от имени пользователя. Бронирование билетов, поиск гостиниц и составление сложных маршрутов постепенно переходят под контроль алгоритмов.

Ранее для таких задач требовались приложения с ручным вводом данных. Теперь лаборатория стремится создать универсальный интерфейс для решения всех подобных вопросов. Покупка готовой команды разработчиков ускорит этот процесс.

В OpenAI видят потенциал для повышения качества таких сценариев. Намерения развивать это направление обсуждались еще в июле 2025 года при запуске новых агентов.

Читайте также Отключить чужие GPU: Альтман описал сотрудникам OpenAI три сценария управления ИИ

Фрэнсис Дэвидсон хорошо известен в туристической индустрии. В 2014 году во время учебы в колледже он основал стартап Sonder. Проект специализировался на краткосрочной аренде элитных квартир в крупных городах мира по аналогии с сервисом Airbnb.

На пике компания имела оценку свыше миллиарда долларов при годовой выручке более $600 млн. Затем фирма сильно пострадала из-за пандемии и столкнулась с нехваткой капитала после выхода на биржу.

Дэвидсон покинул пост генерального директора Sonder в июне 2025 года. Впоследствии компания обанкротилась из-за срыва важного партнерства с сетью отелей Marriott. В 2026 году управляющий процедурой банкротства продал название, торговые марки и домен фирмы сервису TravelAI. Сейчас сайт работает в формате путеводителя по объектам недвижимости для отпуска.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.