Компания OpenAI начала бета-тестирование платформы Business Hub. Инструмент представляет собой централизованную панель управления, где предприятия могут подтверждать подлинность своих профилей внутри ChatGPT и редактировать информацию о продуктах.

Unsplash

Главная цель инициативы — превратить нейросеть в полноценную систему для поиска товаров и взаимодействия клиентов с брендами, чтобы заменить в этом плане традиционные поисковики вроде Google.

В настоящий момент создание карточек и запуск алгоритмов доступны только для представителей электронной коммерции и сферы онлайн-услуг, зарегистрированных в США и имеющих собственный сайт.

Для начала работы представителю компании необходимо авторизоваться в Business Hub через стандартный аккаунт ChatGPT и найти свою организацию через встроенный поиск. Базовая регистрация полностью бесплатна и не требует обязательного наличия коммерческой подписки Enterprise или потребительского премиум-тарифа за $20 в месяц.

Процедура получения доступа разделена на несколько этапов. Сначала система требует подтвердить связь заявителя с компанией. Для разных категорий бизнеса предусмотрены свои методы проверки.

Читайте также OpenAI запустила новый визуальный формат рекламы в ChatGPT

Владельцам доступны верификация через код по SMS, автоматический звонок на корпоративный номер телефона, электронное письмо на рабочий адрес или добавление специальной TXT-записи в настройки DNS домена. Представители e-commerce также могут напрямую привязать свою витрину через интеграцию с платформой Shopify.

После первичного одобрения заявки со стороны OpenAI требуется обязательная идентификация личности через стороннюю систему Persona. Владелец бизнеса должен предоставить государственное удостоверение личности, регистрационные документы компании и официально подтвердить свои полномочия.

Только после прохождения всех проверок профиль получает синюю галочку. Затем бизнесу открывается доступ к редактированию названия, описания, логотипа, а также официальных правил доставки и возврата товаров.

Подтвержденные интернет-магазины получают право на запуск специализированного бизнес-агента. Этот виртуальный консультант автоматически активируется, когда покупатель нажимает на верифицированную карточку компании. Алгоритм опирается на загруженные данные из товарного каталога и отвечает на вопросы клиентов о наличии, ценах, характеристиках продуктов и политике магазина.

Читайте также OpenAI запустила виртуальную примерку одежды в ChatGPT

Диалоги с корпоративным ботом ведутся в отдельном окне внутри интерфейса ChatGPT и визуально маркируются, чтобы покупатель четко понимал разницу между стандартной выдачей нейросети и консультацией от официального представителя бренда.

Дополнительно платформа предоставляет панель аналитики Insights, аналогичную инструментам Google Analytics. Метрики показывают агрегированную статистику за последние 28 дней: количество просмотров корпоративного профиля, число кликов по ссылкам на внешний сайт и количество упоминаний названия бренда в обычных ответах нейросети. Владельцы бизнеса получают срез тем, в контексте которых алгоритм советовал их услуги, однако сами тексты пользовательских диалогов остаются полностью скрытыми.

Смещение фокуса в сторону корпоративных профилей происходит на фоне рекордных показателей аудитории. Исследовательская фирма Graphite сообщает о лидерстве ChatGPT на рынке. Согласно новым данным, продукт генерирует 81,4% мирового трафика среди диалоговых нейросетей, тогда как ближайший конкурент в лице Claude удерживает лишь 6,8%. Третье место занимает алгоритм Gemini с долей в 5%.

Читайте также OpenAI выпустила ChatGPT для инвестбанков, который может сам анализировать компании

Месячная аудитория бота выросла почти на 20% и достигла рекордной отметки в 61,35 млрд визитов к сентябрю. Еженедельно платформу посещают 1,2 млрд уникальных пользователей. Алгоритм стал главным генератором переходов на внешние сайты. На долю решения OpenAI приходится 60% всего реферального трафика от ИИ-систем в мире.

Аналитики отмечают глобальный характер спроса на новые технологии. На долю Соединенных Штатов приходится всего 8,8% от общемирового трафика в этой сфере. Общее количество ежемесячных визитов на крупнейшие профильные платформы достигло 76 млрд по всему миру, что на 37% больше показателей прошлого года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.