Компания OpenAI, похоже, готовится к новому этапу в жизни ChatGPT. По данным источников The Information, разработчики активно исследуют возможности внедрения рекламы в интерфейс чат-бота.

Рассматриваются различные подходы — от традиционных рекламных баннеров до более органичного размещения спонсорского контента непосредственно в ответах нейросети. Такой ход позволит монетизировать популярный продукт, сохраняя при этом привычный пользовательский опыт.

Особый интерес представляет потенциальное использование функции Memory, которая сохраняет историю диалогов. Эта технология может стать основой для персонализированной рекламы, учитывающей интересы и предпочтения конкретного пользователя. Фактически, ИИ получит возможность анализировать контекст предыдущих бесед, чтобы предлагать релевантные коммерческие предложения.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выражал скептическое отношение к подобным практикам, называя влияние рекламы на ответы ИИ «антиутопическим сценарием».

Однако текущие разработки свидетельствуют о поиске баланса между коммерческими интересами и сохранением доверия пользователей. Этот сдвиг отражает растущую потребность компании в устойчивых источниках финансирования.

Эксперты отмечают, что использование данных Memory для таргетированной рекламы неизбежно вызовет вопросы о конфиденциальности. Персонализированные предложения потребуют глубокого анализа личных диалогов, что может стать предметом внимания регулирующих органов.

Вероятно, OpenAI будет вынуждена разработать прозрачные механизмы защиты пользовательских данных, чтобы минимизировать потенциальные риски. Этот шаг знаменует важный переход от экспериментальной технологии к коммерчески ориентированному продукту.