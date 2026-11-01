Создатель ChatGPT и Codex, компания OpenAI, привлекла менее половины из $30 млрд, на которые рассчитывала в новом раунде финансирования. По данным The Wall Street Journal, к настоящему моменту она получила обязательства примерно на $11 млрд. Сделка оценивает ее в $1,25 трлн, тогда как ранее OpenAI рассчитывала на $1,4 трлн.

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Часть крупных инвесторов проявила сдержанный интерес на фоне нервозности из-за пузыря ИИ. Сбор средств проходит во время резкой распродажи акций технологических компаний после слабой отчетности Google, Amazon и Intel. Инвесторы осторожнее относятся к финансированию ИИ-бума и строже выбирают компании и условия сделок.

Акционерам OpenAI сообщила, что в ближайшие недели попытается собрать больше денег и обратится к семейным офисам и состоятельным частным инвесторам. По словам одного из источников, теперь компания рассчитывает привлечь до $20 млрд. О снижении целевой суммы ранее писала Financial Times. OpenAI готовится выйти на биржу уже в начале следующего года.

Одновременно компания пытается ускорить рост выручки, чтобы догнать Anthropic. По оценке издания, главный конкурент OpenAI вышел вперед в буме ИИ благодаря быстрому росту инструмента для генерации кода Claude Code.

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Anthropic на этой неделе опубликовала документы для IPO, которое ожидается в следующем месяце. Из них следует, что ее выручка выросла с первого квартала ко второму более чем вдвое, до $11,6 млрд. Продажи OpenAI за тот же период увеличились примерно на 18%, до $6,7 млрд.

По данным WSJ, Anthropic во втором квартале получила небольшую операционную прибыль, а операционные убытки OpenAI за это время выросли. При этом сторонняя статистика показывает, что OpenAI недавно вернула часть доли рынка у конкурента после снижения цен на свои последние модели.

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