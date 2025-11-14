Компания OpenAI представила обновление для своей нейросети ChatGPT — функцию групповых чатов. Новая возможность позволяет создавать специализированные диалоговые пространства для различных социальных и профессиональных групп — семьи, друзей или коллег — с целью совместного планирования, мозгового штурма и принятия решений.

Unsplash

Технологической основой для групповых чатов стала продвинутая модель GPT-5.1, однако в настоящее время функционал доступен в ограниченном режиме исключительно для пользователей из Южной Кореи, Новой Зеландии, Тайваня и Японии.

Система реализована по принципу интеллектуального ассистента, который не участвует в каждом сообщении, а анализирует общий контекст беседы и подключается только в моменты, когда его помощь действительно необходима.

Пользователи могут как ожидать автоматического вмешательства нейросети, так и явно вызывать ее через механизм упоминаний. При этом ChatGPT не использует информацию из личных переписок участников, гарантируя полную конфиденциальность групповых обсуждений.

Базовый функционал включает:

● полную видимость всех участников чата с возможностью добровольного выхода;

● интегрированные инструменты поиска и загрузки файлов;

● поддержку голосового ввода через диктовку;

● систему персонализированных ответов, зависящих от тарифного плана пользователя;

● возможность настройки специальных инструкций для ИИ.

Для участия в групповых чатах необходимо создать упрощенный профиль, содержащий базовую информацию: имя, логин и фотографию. В текущей реализации функционал доступен всем зарегистрированным пользователям в указанных регионах независимо от тарифного плана, с поддержкой веб-версии и мобильных приложений для iOS и Android.

OpenAI анонсировала планы по постепенному расширению географической доступности функции и тестированию дополнительных «групповых возможностей», детали которых пока остаются конфиденциальными. Это нововведение знаменует переход от индивидуального взаимодействия с ИИ к коллективному интеллекту, где нейросеть выступает в роли фасилитатора групповых процессов.