Компания OpenAI предоставила свои инструменты и вычислительные ресурсы для создания Critterz — полнометражного анимационного фильма, который будет по большей части сгенерирован ИИ. Этот проект призван доказать, что генеративный ИИ способен производить контент для большого экрана быстрее и дешевле традиционных голливудских методов.

Critterz Film Ltd.

Проблема создания анимации — это длительный и дорогостоящий процесс. Фильм Critterz, рассказывающий о лесных существах, планируется создать примерно за девять месяцев с бюджетом менее $30 млн, в то время как обычно на подобные проекты уходит около трех лет и значительно большие суммы.

Идея фильма принадлежит Чаду Нельсону, который начал работать над персонажами три года назад, используя ранние версии инструментов OpenAI. Теперь он объединился с продюсерскими компаниями Vertigo Films в Лондоне и Native Foreign в Лос-Анджелесе. Команда планирует использовать GPT-5 и модели для генерации изображений. Людям тоже найдется работа — художники будут создавать эскизы, а для озвучивания наймут актеров.

Для компании этот проект — мощная демонстрация возможностей их технологий. «OpenAI может сколько угодно рассказывать, что умеют их инструменты, но гораздо эффективнее, когда кто-то это делает на практике», — говорит Нельсон.

Успех Critterz может подтолкнуть к применению ИИ крупные студии, которые пока с осторожностью относятся к новой технологии из-за опасений по поводу авторских прав и забастовок актеров и сценаристов.

Несмотря на то, что сгенерированный ИИ контент не может быть защищен авторским правом, использование человеческого труда для озвучивания и создания исходных эскизов, по мнению создателей, сделает фильм подходящим для такой защиты. Проект финансируется парижской материнской компанией Vertigo, Federation Studios, и уже находится в производстве. Премьера запланирована на Каннском кинофестивале в мае следующего года.