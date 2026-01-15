Компания OpenAI заключила масштабное многолетнее соглашение с производителем специализированного оборудования Cerebras Systems. В рамках партнерства планируется создание вычислительной инфраструктуры мощностью 750 мегаватт, развертывание которой будет проходить поэтапно до 2028 года. Хотя точные финансовые условия не раскрываются, по оценкам источников, знакомых с деталями сделки, ее общая стоимость превышает $10 млрд, пишет Bloomberg.

Freepik

Согласно совместному заявлению, Cerebras выступит ключевым поставщиком вычислительных ресурсов для OpenAI, что позволит значительно ускорить процесс инференса — генерации ответов ИИ-моделями на запросы пользователей. Соучредитель OpenAI Грег Брокман заявил, что благодаря этому сотрудничеству ChatGPT станет самой быстрой ИИ-платформой в мире, что откроет путь к новым сценариям использования и привлечет миллиард дополнительных пользователей.

Для Cerebras, стартапа, разрабатывающего уникальные крупноформатные чипы и управляющего собственными дата-центрами, эта сделка является стратегическим прорывом. Она укрепляет позиции компании в конкурентной борьбе с лидером рынка Nvidia за доступ к многомиллиардным инвестициям в ИИ-инфраструктуру.

Со стороны OpenAI соглашение с Cerebras является частью масштабной стратегии по наращиванию вычислительных мощностей. Ранее компания объявила о партнерстве с Nvidia с объемом инвестиций до $100 млрд для создания дата-центров мощностью не менее 10 гигаватт, а также о сотрудничестве с AMD, предоставившей графические процессоры мощностью 6 гигаватт. Параллельно OpenAI разрабатывает собственный чип совместно с компанией Broadcom.

Сотрудничество между OpenAI и Cerebras обсуждается с 2017 года. Недавние тесты показали, что оборудование Cerebras обеспечивает 15-кратный прирост скорости работы модели GPT-OSS-120B по сравнению со стандартным оборудованием. Генеральный директор Cerebras Эндрю Фельдман подчеркнул, что партнерство выводит технологию высокоскоростного инференса на массовый уровень.

Одновременно с этим Cerebras ведет переговоры о привлечении нового раунда финансирования в размере около 1 миллиарда долларов, который может предшествовать потенциальному IPO. Стоимость стартапа до этого раунда, по данным источников, оценивается в $22 млрд.