

Крупнейшие технологические компании и инвестиционные фонды планируют привлечь около $100 млрд в виде займов для финансирования развития OpenAI, позволяя стартапу масштабировать вычислительную инфраструктуру без прямого принятия финансовых обязательств.

Согласно анализу Financial Times (FT), такие компании, как SoftBank, Oracle и CoreWeave, уже привлекли не менее $30 млрд для инвестиций в стартап и строительства центров обработки данных, в то время как инвестиционная группа Blue Owl Capital и компании вычислительной инфраструктуры типа Crusoe обслуживают кредиты на сумму около $28 млрд, связанные с контрактами OpenAI.

Несколько банков сейчас обсудают предоставление Oracle и компании Vantage Data Centers кредита в размере еще $38 млрд для финансирования новых площадок OpenAI, причем сделка ожидает завершения в ближайшие недели.

Как отмечают источники FT, знакомые с ситуацией, руководители OpenAI рассчитывают в дальнейшем найти деньги для оплаты этих контрактов, однако пока финансовое бремя ложится на контрагентов и их кредиторов.

Масштабы кредитования, зависящие от OpenAI, привлекают внимание к обязательствам на $1,4 трлн, заключенным в этом году для приобретения вычислительных мощностей у производителей чипов и операторов ЦОД на следующие восемь лет.

Эти обязательства значительно превышают ожидаемый годовой доход стартапа, составляющий $20 млрд в этом году. При этом у самого OpenAI небольшой долг по собственному балансу — компания имеет неиспользованную кредитную линию в $4 млрд, полученную в прошлом году от нескольких американских банков.

Все это нужно потому, что для обучения и запуска продвинутых моделей искусственного интеллекта требуются огромные вычислительные мощности.

По данным отчета Janus Henderson, $100 млрд в облигациях, банковских кредитах и частных кредитных сделках, связанных с OpenAI, эквивалентны чистому долгу шести крупнейших корпоративных заемщиков мира, включая Volkswagen, Toyota, AT&T и Comcast.

Эксперты ожидают дальнейшего роста долговой нагрузки, поскольку партнеры компании пытаются выполнить масштабные контракты со стартапом.