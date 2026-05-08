OpenAI расширила API новыми инструментами голосового ИИ, которые позволяют разработчикам создавать приложения для общения, расшифровки и перевода речи в реальном времени.

Компания представила модель GPT-Realtime-2 — систему для обработки и генерации речи на базе технологий GPT-5. По заявлению OpenAI, новая версия лучше справляется со сложными запросами пользователей и поддерживает более естественный диалог по сравнению с GPT-Realtime-1.5.

Вместе с ней в API появилась функция GPT-Realtime-Whisper для потоковой расшифровки речи в текст — распознавание происходит прямо во время разговора.

Также OpenAI запустила GPT-Realtime-Translate для синхронного перевода речи. Система поддерживает более 70 языков ввода и 13 языков вывода, сохраняя темп живого разговора.

В OpenAI отмечают, что новые инструменты можно использовать не только в службах поддержки, но и в образовании, медиа, на мероприятиях и платформах для создателей контента.

Компания также сообщила о встроенных механизмах защиты. Система сможет прерывать диалог при выявлении нарушений правил, чтобы снизить риски спама, мошенничества и других злоупотреблений.

GPT-Realtime-2 будет тарифицироваться по токенам, а Translate и Whisper — по минутам использования.

