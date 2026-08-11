OpenAI расширила сервис кибербезопасности Daybreak и добавила в него новую модель GPT-5.6-Cyber, предназначенную для защиты организаций от атак, которые все чаще проводятся с помощью ИИ. Компания объявила об этом спустя несколько месяцев после запуска Daybreak и вскоре после того, как аналогичную кибермодель Mythos выпустила Anthropic.

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Daybreak — сервис, который объединяет доступ к моделям, инструментам и рабочим процессам для специалистов по защите инфраструктуры. Теперь он состоит из двух уровней — Blue и Red. Оба дают допущенным клиентам доступ к моделям OpenAI с ограниченным распространением, которые компания относит к категории наиболее продвинутых. Ранее компания вводила существенные ограничения на использование таких моделей.

Уровень Blue, более базовый, включает набор сервисов для реагирования на инциденты, анализа вредоносного ПО и проверки патчей. OpenAI называет его рекомендованной отправной точкой для большинства специалистов по защите и считает, что этого набора достаточно для большей части компаний.

Уровень Red предлагает более широкий и потенциально более чувствительный набор инструментов — «специально обученные модели кибербезопасности» для тестирования защиты и поиска уязвимостей.

Как раз на этом уровне доступна новая модель GPT-5.6-Cyber, созданная на основе GPT-5.6 Sol и рассчитанная на специализированные задачи кибербезопасности. Пока она открыта только «доверенным партнерам» — по имеющимся данным, среди них Accenture, IBM, Crowdstrike и Cloudflare.

Запуск модели происходит на фоне участившихся случаев, когда ИИ-агенты используются для атак или сами выходят из-под контроля — вспомним компрометацию Hugging Face, взлома сайта фитнес-клуба и создание поддельных профилей для социальной инженерии.

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OpenAI указывает, что злоумышленники будут все активнее применять ИИ для атак с беспрецедентной скоростью и масштабом, в том числе в полностью автономном режиме, и что у специалистов по защите остается все меньше времени на подготовку.

Критики отмечают, что подобные сервисы одновременно служат маркетинговым инструментом для лабораторий ИИ, которые сами создают модели, способные проводить кибератаки. При этом компании остаются заинтересованы в покупке защиты именно у разработчиков моделей — они считаются наиболее осведомленными о рисках, поскольку сталкиваются с ними напрямую в процессе разработки.

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