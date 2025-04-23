OpenAI готова приобрести браузер Chrome, если американский федеральный суд обяжет Google (входит в холдинг Alphabet) продать его в рамках антимонопольного дела, заявил глава направления ChatGPT Ник Терли на судебных слушаниях в Вашингтоне, передает Bloomberg. «Да, мы бы это сделали, как и многие другие компании», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной покупке.

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Терли подчеркнул, что владение Chrome позволило бы OpenAI интегрировать ChatGPT глубже, создав «невероятное взаимодействие» и обеспечив более удобный пользовательский интерфейс. Сейчас ChatGPT доступен как расширение для Chrome, но контроль над браузером улучшил бы продукт, считает он.

Глава направления также отметил трудности OpenAI с выходом на Android-смартфонах, несмотря на заключение соглашения с Apple об интеграции ChatGPT на iPhone. По словам Терли, переговоры с Samsung не увенчались успехом из-за платежей Google за предустановку приложения Gemini AI, начатых в январе 2025 года.

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21 апреля начались трехнедельные слушания в Вашингтоне по определению мер устранения монополии Google на рынке онлайн-поиска, признанной незаконной в августе 2024 года.

Тогда судья Амит Мехта постановил, что Google тратила миллиарды долларов — включая $20 млрд ежегодно Apple за статус поисковика по умолчанию в Safari — на эксклюзивные соглашения, которые ограничивали конкуренцию на рынке.

Минюст США требует продажи браузера Chrome и прекращения практики эксклюзивных соглашений, а Google настаивает на минимальных изменениях в политике. Ведомство также рассматривает выделение Android в отдельную компанию, если конкуренция не восстановится.