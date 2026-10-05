OpenAI объявила о расширении рекламных возможностей ChatGPT. Компания тестирует новый формат визуальных объявлений, развивает инструменты оценки эффективности рекламы и запускает партнерства для независимой проверки соответствия рекламы требованиям безопасности брендов.

Изображение: скрин с экрана пользователя ChatGPT

ChatGPT еженедельно используют 1,2 млрд человек, поэтому OpenAI рассматривает сервис как крупную площадку для взаимодействия компаний с потенциальными клиентами. По задумке компании, реклама должна помогать пользователям находить товары и услуги, изучать варианты и принимать решения, при этом не влияя на ответы чат-бота.

Первым новым форматом станут визуальные объявления. OpenAI начнет тестировать их в конце октября в США, первоначально — во время генерации изображений в ChatGPT. Реклама будет иметь отдельную маркировку и не станет частью изображения, созданного пользователем. В компании также подчеркивают, что объявления не влияют на ответы ChatGPT.

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Новый формат предназначен для того, чтобы показывать товары и услуги более наглядно: например, демонстрировать варианты использования продукта или то, как он может вписаться в повседневную жизнь пользователя. Для рекламодателей это возможность рассказывать о своих продуктах с помощью изображений.

Одновременно OpenAI расширяет инструменты измерения эффективности рекламы. Компания интегрирует ChatGPT Ads с Hightouch, Tealium и LiveRamp, чтобы рекламодатели могли передавать данные о конверсиях из уже используемых ими систем. Кроме того, OpenAI предоставляет API, отчетность и инструменты атрибуции для партнеров, среди которых AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Rockerbox, Northbeam, Branch, Singular, Kochava, Airbridge и Tenjin.

Компания также проводит эксперименты с географическим разделением аудитории вместе с Haus, Measured и WorkMagic. Они должны помочь определить причинно-следственную связь между показом рекламы в ChatGPT и изменениями бизнес-показателей.

Первые результаты партнерских исследований OpenAI называет положительными. По данным DV Rockerbox, стоимость привлечения клиента WeightWatchers через ChatGPT Ads оказалась на 15,3% ниже, чем в смешанном показателе платного поиска. WorkMagic зафиксировала статистически значимый рост продаж у бренда товаров для здоровья Dose: 67% дополнительных покупок совершили новые клиенты. По данным Triple Whale, 93% пользователей Portland Leather, пришедших по рекламе ChatGPT, ранее не посещали сайт компании.

Еще одно направление — контроль контекста, в котором показывается реклама. OpenAI утверждает, что ее правила призваны не допускать размещения объявлений в эмоционально уязвимых, деликатных или других неподходящих разговорах. Для отдельных рекламодателей компания также добавила возможность указывать негативные фразы, рядом с которыми они не хотят видеть свои объявления.

Кроме того, OpenAI начала пилотные проекты с DoubleVerify и Integral Ad Science (IAS). Независимые компании должны оценивать, насколько механизмы OpenAI соответствуют стандартам безопасности брендов. При этом партнеры не получают доступа к личным разговорам пользователей.

В OpenAI подчеркивают, что развитие рекламы не меняет заявленные принципы работы ChatGPT: реклама должна оставаться отделенной от ответов чат-бота, а разговоры пользователей — конфиденциальными. Компания намерена и дальше добавлять новые рекламные форматы и инструменты измерения, рассчитывая сделать ChatGPT площадкой не только для поиска информации, но и для знакомства с товарами и услугами.

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