Компания OpenAI объявила о создании независимой консультативной группы Advisory Group on Mathematics and Artificia1l Intelligence. Она будет работать на базе Института перспективных исследований в Принстоне (США) и позволит математикам участвовать в обсуждении того, как ИИ-компании представляют и публикуют новые результаты в этой области.

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Решение создать группу последовало после того, как OpenAI сообщила о решении своей внутренней моделью проблемы Навье-Стокса — одной из семи задач Премии тысячелетия. Вместе с анонсом консультативной группы компания заявила, что эта же модель решила более 100 других открытых задач в большинстве областей математики.

Быстрый темп публикации результатов вызвал критику со стороны математического сообщества. 11 сентября 25 лауреатов Филдсовской премии опубликовали открытое письмо, в котором заявили о серьезном расхождении между целями ИИ-компаний и математического сообщества. По их мнению, превращение решения известных математических задач в соревнование и способ оценивать ИИ может навредить самой математике и обесценить процесс научной работы.

Новая группа получит консультативную роль. Она будет помогать оценивать значимость новых результатов, давать рекомендации по их публикации и следить за соблюдением академических и профессиональных стандартов математических исследований.

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Участники группы не будут получать оплату от OpenAI, при этом они смогут публично высказывать собственную позицию, давать компании рекомендации без ее запроса и самостоятельно менять состав группы. Эти условия должны обеспечить ее независимость от OpenAI. В то же время группа не будет консультировать компанию о том, с какой скоростью вести внутренние математические исследования.

Сама консультативная группа отдельно обозначила границы своих полномочий. Она готова давать рекомендации не только OpenAI, но и другим ИИ-компаниям, однако не сможет принимать решения ни в одной из них. Ответственность за то, как компании будут действовать после этих рекомендаций, останется на них самих.

В состав группы вошли девять математиков. Среди них лишь один — лауреат Филдсовской премии 2014 года Мартин Хайрер — был в числе 25 первоначальных подписантов открытого письма с критикой подхода ИИ-компаний к математическим исследованиям.

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