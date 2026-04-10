OpenAI разослала инвесторам сообщение, в котором связала свое преимущество перед Anthropic с возможностью быстро наращивать вычислительные ресурсы. Поводом для письма стал анонс конкурентом новой ИИ-модели Mythos.

В документе, с которым ознакомилось Bloomberg News, говорится, что ключевое преимущество разработчика ChatGPT — способность быстро и последовательно наращивать вычислительные ресурсы. Это позволяет обслуживать растущий спрос на программное обеспечение.

«Этот разрыв имеет значение, потому что вычислительные мощности теперь являются ограничением для продукта», — говорится в сообщении. В OpenAI от комментариев отказались.

Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, в последние месяцы периодически сталкивалась с перебоями в работе сервисов на фоне резкого роста спроса. Он был вызван запуском новых продуктов и общественным вниманием после противостояния с Пентагоном. OpenAI в письме сослалась на отчет аналитика Бена Томпсона, который предположил, что именно ограничения по вычислительным ресурсам могли заставить Anthropic ограничить доступ к Mythos для части партнеров.

По данным OpenAI, в 2025 году ее вычислительная мощность составляла 1,9 гигаватта — в три раза больше, чем годом ранее. Компания ожидает роста до нескольких десятков гигаватт уже в следующем году и примерно до 30 гигаватт к 2030 году. ДДля сравнения: мощность Anthropic в 2025 году оценивалась в 1,4 гигаватта, а в следующем году может составить 7−8 гигаватт.«Даже в верхней части этого диапазона наш прогресс значителен и продолжает расширяться», — отмечается в меморандуме OpenAI.

В последние месяцы Anthropic нарастила инвестиции в инфраструктуру, обязавшись потратить $50 млрд на строительство дата-центров в США. Компания расширила сотрудничество с Broadcom и Google, чтобы с 2027 года получить доступ к мощностям около 3,5 гигаватт, и продолжает работать с тремя крупнейшими облачными провайдерами — Google, Microsoft и Amazon.

Финансовый директор Anthropic Кришна Рао назвал это партнерство продолжением дисциплинированного подхода к масштабированию. «Мы вкладываем в вычислительные ресурсы больше, чем когда-либо, чтобы соответствовать беспрецедентному росту», — заявил он.

Anthropic традиционно придерживается более консервативной стратегии расходов, чем OpenAI, которая планирует потратить около $600 млрд на дата-центры и чипы к 2030 году и уже привлекла $122 млрд на эти цели. При этом OpenAI сталкивается с критикой из-за темпов трат, учитывая, что прибыли в ближайшие годы не ожидается. На прошлой неделе компания приостановила инфраструктурный проект в Великобритании из-за высоких цен на электроэнергию.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей в интервью назвал свой подход ответственным, добавив: «А еще я думаю, что есть игроки, которые живут по принципу YOLO», намекнув на агрессивную стратегию конкурента.

В ответном письме инвесторам OpenAI заявила, что Амодей недооценил потребность рынка в новых ИИ-продуктах. «Оглядываясь назад, можно сказать, что эта осторожность была вызвана не столько дисциплиной, сколько недооценкой того, насколько быстро будет расти спрос», — говорится в заявлении компании.

OpenAI и Anthropic уже оперируют мощностями в гигаваттах — это масштаб, сопоставимый с энергопотреблением небольших городов. Для российских компаний это сигнал: создание и эксплуатация собственных больших языковых моделей (LLM) с нуля — крайне ресурсоемкая задача, недоступная большинству игроков. Более реалистичный путь — использование готовых решений (например, российских аналогов GigaChat, YandexGPT) или тонкая настройка существующих открытых моделей.

