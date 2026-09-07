Крупных офисов в Москве становится все меньше, тогда как рынок все активнее пополняется небольшими блоками. С начала 2027 года в проектах классов Prime и A в открытой продаже будет всего 39 помещений площадью более 20 тыс. кв. м — около 4% предложения, сообщила руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева.

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При этом почти половина предложения придется на офисы площадью менее 500 кв. м. В Stone отмечают, что в первом полугодии 2026 года покупатели приобрели 73,8 тыс. кв. м таких помещений против 61,4 тыс. кв. м годом ранее. Число сделок выросло с 500 до 602, а на небольшие офисы пришлось уже 96% всех покупок на первичном рынке.

В CORE.XP дают еще более сдержанную оценку предложения крупных офисов. По данным компании, начиная с 2027 года в строящихся объектах классов Prime и A будет доступно лишь 17 лотов площадью более 20 тыс. кв. м. Их совокупная площадь, пригодная для аренды, составит 838 тыс. кв. м.

Главная причина перекоса в сторону небольших офисов — экономика таких продаж. Компактные блоки быстрее находят покупателей и позволяют девелоперам раньше вернуть вложенные средства. Кроме того, малый и средний бизнес охотнее покупает или арендует небольшие помещения, тогда как сделки с крупными офисами занимают больше времени и требуют дополнительных согласований внутри компаний.

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Свою роль играет и то, кто сегодня строит новые офисы. Значительную часть таких проектов запускают жилые девелоперы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Поэтому на рынок чаще выходят небольшие блоки, а строительство и продажа крупных офисных пространств для застройщиков не всегда оказываются приоритетом.

Однако дробление офисов на небольшие блоки создает дополнительные риски уже для самих бизнес-центров. Чем больше собственников появляется в одном здании, тем сложнее им управлять, обслуживать его и собирать обязательные платежи. Если часть владельцев накапливает задолженность, управляющей компании может не хватать денег на полноценное содержание объекта, предупреждают консультанты.

Особенно остро проблема проявляется для крупных арендаторов. Им нужны большие пространства, а если офис разделен между несколькими собственниками, быстро расширить или, наоборот, сократить занимаемую площадь становится сложнее. Для объектов класса Prime вопрос еще чувствительнее из-за требований к единой структуре владения.

Сами девелоперы не считают большое число собственников автоматической проблемой для качества бизнес-центра: по их мнению, гораздо важнее профессиональное управление зданием. Но если нынешняя структура спроса и предложения сохранится, крупным компаниям в Москве будет все сложнее находить готовые офисы площадью от 20 тыс. кв. м.

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