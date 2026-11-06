Объем интернет-трафика в России по итогам 2026 года может вырасти примерно на 20%, несмотря на снижение потребления мобильного интернета. Операторы связывают динамику с перераспределением нагрузки между сетями, ростом внутренних сервисов и изменением маршрутов передачи данных.

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В сентябре пиковая нагрузка на сети Piter-IX достигла 1,3 Тбит/с — на 24% больше, чем годом ранее. По данным MSK-IX, за девять месяцев общий трафик вырос на 13–17%, а пиковая нагрузка увеличилась с 8,3 до 9,4 Тбит/с.

При этом динамика зарубежного и российского сегментов различается. По данным GlobalNet, входящий трафик из европейского сегмента за год вырос на 20%, до 6 Тбит/с, исходящий — на 15–25%, до 4,3 Тбит/с. В российском сегменте рост составил 55% для входящего трафика, до 6 Тбит/с, и 40% для исходящего, до 8,3 Тбит/с. В компании отмечают, что европейский сегмент в основном связан с зарубежным контентом, тогда как российский включает разные типы трафика. В «Транстелекоме» также зафиксировали рост клиентского трафика на 14% за три квартала: доля зарубежного увеличилась с 29 до 32%.

Рост общего объема трафика происходит на фоне снижения потребления мобильного интернета. По данным Минцифры, в первом квартале 2026 года оно сократилось на 7,8% год к году, во втором — на 6%. При этом нагрузка на фиксированные сети во втором квартале выросла на 55%. Основатель «Экомобайла» Игорь Жиленко связывает снижение мобильного трафика с ограничениями Telegram и WhatsApp: пользователи стали реже пересылать через мессенджеры видео и файлы, но пока не перешли в полном объеме на Max.

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По оценке Comnews Research, интернет-трафик в России может увеличиться за год как минимум на 20%. Аналитик Леонид Коник отмечает, что точно разделить его на российский и зарубежный сложно: отечественные сервисы могут размещаться за границей, а данные между российскими пользователями — передаваться через иностранные узлы. На рост влияют обновления зарубежного программного обеспечения и игр, доступ к репозиториям и моделям искусственного интеллекта, а также развитие российских цифровых сервисов. Дополнительную нагрузку создает транзит данных между Азией и Европой через Россию.

Основатель «Общества защиты интернета» Михаил Климарев считает, что рост показателей не обязательно означает увеличение потребления контента: часть трафика могла изменить маршруты, перейти с мобильных сетей на фиксированные или быть связана с транзитом и VPN-сервисами. Кроме того, дальнейшее расширение европейского сегмента может быть ограничено: в апреле 2026 года около 20 операторов договорились не наращивать пропускную способность каналов в Европу.

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