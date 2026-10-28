Минцифры обсуждает возможность ограничивать объем зарубежного интернет-трафика для российских пользователей и пропускать его через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти предложения могут включить в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли, сообщили Forbes три источника, знакомых с обсуждением. Эксперты предупреждают, что такие меры могут нарушить связность интернета и ухудшить качество связи.

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Предполагается, что Минцифры получит право устанавливать лимит на зарубежный трафик, но его размер пока не определен. Весной 2026 года ведомство уже обсуждало с операторами дополнительную плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях, однако инициативу отложили.

ТСПУ установлены на сетях российских операторов в рамках закона о «суверенном Рунете». Они позволяют фильтровать трафик, блокировать ресурсы и замедлять их работу. На развитие систем фильтрации и блокировок в 2027–2029 годах планируется направить почти 60 млрд руб., сообщал Forbes.

Одновременно Минцифры готовит реформу телеком-отрасли, которая предусматривает сокращение числа типов операторских лицензий с 17 до трех. Новые требования к капиталу и масштабу работы могут осложнить деятельность небольших операторов и привести к росту цен на связь, предупреждали участники рынка.

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Главная сложность ограничения зарубежного трафика — его неоднозначная география. Соединение между пользователями и российскими ресурсами может проходить через зарубежные сети, а иностранные сервисы — использовать серверы в России. Поэтому маршрут передачи данных не всегда отражает страну происхождения трафика, объясняет партнер ComNews Research Леонид Коник.

Кроме того, за рубежом расположены серверы обновлений Android и iOS, магазинов приложений, мессенджеров и игр. По отраслевым оценкам, на такие сервисы приходится около трети интернет-трафика россиян. При этом шифрование затрудняет определение доменов, а классификация по IP-адресам может ошибочно относить российские ресурсы к зарубежным и наоборот.

Есть и техническая проблема с персональными лимитами: после преобразования сетевых адресов (NAT) одним внешним IP-адресом могут пользоваться тысячи абонентов. Чтобы ограничивать трафик конкретного пользователя, оператору придется в реальном времени сопоставлять соединения с абонентами, отмечает технический эксперт RKS Global.

В Минцифры заявили, что продолжают прорабатывать изменения совместно с ведомствами и участниками рынка. Окончательный состав поправок пока не определен. Юрист проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев добавил, что законодательство не устанавливает общего лимита легального трафика для абонента, а определение его географического происхождения по IP-адресам не гарантирует точности.

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