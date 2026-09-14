Российские операторы связи могут резко нарастить вложения в инфраструктуру. Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценивает совокупные капитальные расходы шести крупнейших игроков в 2026 году в 460 млрд руб. — примерно на 10% выше уровня прошлого года. В 2027-м вложения могут увеличиться еще на четверть и достичь 580 млрд руб.

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В расчет НРА вошли МТС, «Мегафон», «Билайн», «Ростелеком», «ЭР-телеком холдинг» («Дом.ру») и «МаксимаТелеком». Агентство исходило из роста выручки операторов на 7,5% и того, что в среднем на капитальные расходы придется около 16% их доходов.

Одним из факторов роста вложений станет развитие 5G. 11 сентября МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 начали коммерческое развертывание сетей пятого поколения в 16 городах с потенциальным охватом около 10 млн человек. На первом этапе операторы используют существующие частоты и LTE-инфраструктуру, а дальнейшее расширение сети планируется в диапазоне 4,63−4,99 ГГц.

В 2025 году большинство крупных операторов, напротив, сокращали капитальные расходы. МТС снизила их на 8,9%, до 120,6 млрд руб., «Мегафон» — на 29,8%, до 40 млрд руб., а «Ростелеком» — на 12%, до 158 млрд руб. Исключением стал «Билайн»: за год он увеличил вложения на 21,8%, до 79,5 млрд руб., однако уже в первом полугодии 2026-го сократил их на 20%, до 34 млрд руб.

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Основная волна расходов на 5G, по оценкам экспертов, придется на 2027−2028 годы. Диапазон 4,63−4,99 ГГц обеспечивает меньшее покрытие, чем 3,4−3,8 ГГц, поэтому для сопоставимой территории может понадобиться в 1,5−2 раза больше базовых станций, считает директор «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов оценивает стоимость одной такой станции в 4,5−5 млн руб.

При этом сами операторы не ждут резкого скачка расходов уже в 2026 году. В «Мегафоне» отмечают, что 5G будут развивать поэтапно — по мере роста спроса и с учетом возможностей существующей инфраструктуры. В Т2 объем будущих вложений связывают прежде всего со стоимостью оборудования, логистикой и уровнем ключевой ставки.

Главный спрос на 5G эксперты связывают прежде всего с бизнесом и государственными проектами — промышленностью, «умными городами», видеонаблюдением, мониторингом транспорта, дата-центрами и ИИ-сервисами. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, именно на 2027–2028 годы придется основной инвестиционный цикл строительства сетей пятого поколения.

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