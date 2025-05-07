«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил сервис возврата средств до 25 тыс. руб. в месяц для абонентов, пострадавших от мошенников, сообщает Forbes. Услуга действует в рамках PRO-версии «Виртуального помощника» за 149 руб. в месяц. Для получения компенсации требуется подать заявку через приложение, загрузить выписку из банка или справку по счету, а также постановление из полиции.

МТС предложил аналогичную услугу в марте. Она интегрирована в сервис «Защитник+». «Т-Мобайл» представил подобный сервис в сентябре 2023 года.

«За это время он спас 1,2 млрд рублей на счетах клиентов, еще 12,3 млн рублей банк выплатил тем, кого мошенники все-таки обманули», — рассказали изданию в компании. Сейчас «Т-Мобайл» расширил действие сервиса на новые сценарии телефонного мошенничества, среди которых вымогательство и лжеинвестиции.

Сооснователь онлайн-страховой компании «Лучи» Марк Саневич назвал сервисы возврата маркетинговым инструментом, повышающим лояльность на конкурентном рынке. Развитие антифрод-систем и осведомленность клиентов делают такие услуги менее убыточными для операторов и страховщиков, стимулируя их массовое внедрение, добавил эксперт.

Ранее «Группа Ренессанс Страхование» сообщила, что 56% россиян неоднократно сталкивались с телефонными мошенниками. Почти каждый второй из них (43%) лишился денег после таких звонков.