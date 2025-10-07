Семь из десяти сотрудников российских организаций (71%), опрошенных hh.ru, заявили, что у них не возникает трудностей при работе с коллегами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). При этом 20% респондентов отмечают, что сложности возникают лишь время от времени, и лишь 2% сталкиваются с ними постоянно. Подробности исследования — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Опрос проводился среди 3466 российских соискателей, в том числе с ОВЗ. Из числа тех, кто уже работает в коллективе с людьми с ОВЗ (довольно немного — 11% респондентов), 65% взаимодействуют более года. Среди тех, у кого такого опыта еще не было, 46% относятся к появлению таких коллег с позитивом и еще 46% — нейтрально.

Когда трудности все же возникают, они связаны в первую очередь с рабочими процессами: 39% респондентов упомянули проблемы с распределением нагрузки, 20% — долгую адаптацию, 15% — недостаток информации о специфике инвалидности или о помощи в критических ситуациях.

Еще 12% видят препятствие в отсутствии единого понимания правил взаимодействия, а 8% респондентов — в недоступной среде офиса.

Главные препятствия интеграции сотрудников с ОВЗ, по мнению участников опроса, связаны не с самими людьми, а с культурой и организацией работы: 17% назвали неготовность коллектива, 13% — нежелание сотрудников с ОВЗ активно включаться, 12% — отсутствие доступной среды, 11% — отсутствие наставника. При этом 43% респондентов утверждают, что препятствий не было вовсе, а 15% затруднились ответить.

Несмотря на существующие барьеры, значительная часть сотрудников проявляет готовность к поддержке коллег с ограничениями: ровно половина готова помогать с рабочими задачами, чуть меньше (47%) — оказать физическую помощь, 26% — выступить наставником, а 20% респондентов готовы обучаться и помогать адаптации.

Опрос показывает: инклюзия в корпоративной среде воспринимается как развитие и ресурс. 37% респондентов отмечают, что наличие сотрудников с ОВЗ приносит разнообразие взглядов, столько же видят рост социальной ответственности, 28% — личное развитие и повышение эмпатии, 16% — улучшение командной работы. Но 13% не видят в этом никаких плюсов.

Для сравнения: на hh.ru отмечают, что число вакансий, открытых для людей с инвалидностью, в 2024 году превысило 90 тыс., что свидетельствует о росте интереса работодателей к инклюзивности. И в целом доля вакансий, доступных людям с инвалидностью, растет: за первое полугодие 2025 года их число увеличилось на 15% относительно прошлого года.