В октябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел телефонный опрос и выяснил, насколько счастливыми ощущают себя россияне. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Результаты показали, что уровень счастья зависит от сезона: в начале года и летом доля тех, кто доволен жизнью, составляла 83–84%, а осенью показатель снизился.

В ходе опроса 79% россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми. При этом около трети (31%) определенно счастливы, а каждый второй (48%), скорее, счастлив, чем наоборот. С января по март 2024 года это значение было немного выше — 83–84%, как и в июне (83%).

В августе суммарный показатель опустился до 78%. По мнению экспертов, уменьшилась доля тех, кто может назвать себя счастливыми с полной уверенностью. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 6%, что компенсируется «умеренно счастливыми» и на конечном показателе не отражается.

Исследователи отметили, что россияне были счастливы и в пандемию (2020 год — 81–84%), и на протяжении 2022 года (февраль — декабрь, 80–84%). В 1990-х гг. уровень счастья в обществе колебался от 42% до 60%, в то время как абсолютно счастливых насчитывалось от 2% (февраль 1992 года) до 16% (февраль 1998 года).

Индекс счастья измеряется в пунктах и рассчитывается как разность суммы положительных и отрицательных ответов. В октябре он составил 62 пункта из максимально возможных 100, что на три пункта меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Максимальное значение индекса с января 2024 года было зафиксировано дважды — в феврале и июне (71 пункт).

В 2024 году россияне склонны видеть в своем окружении в равной степени счастливых и несчастливых людей. В октябре 2023 года такой «баланс» отмечали 46%, в марте 2024 года — 42%, а в октябре этого года — 47%. По оценкам 37% респондентов, сегодня их окружают преимущественно счастливые люди и только 11% отзываются о своем окружении как о несчастливом.

В 2023 году большинство россиян также были довольны своей жизнью. 35% опрошенных сказали, что определенно счастливы, а 47% — скорее, счастливы. Доля несчастливых составила 14%. При этом определенно несчастливыми себя назвали 5% респондентов. Еще 4% затруднились ответить.

Как сообщалось ранее, большинство россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой. Это выяснилось в ходе исследования, в котором приняли участие 2,2 тыс. жителей городов-миллионников. Одновременно с этим Росстат отчитался о росте реальных доходов граждан. Из отчета следует, что за год прирост в оплате труда составил более 9%.