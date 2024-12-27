Аналитики вычислили сумму минимального первоначального взноса, при котором банки одобрят ипотечный кредит на нужную сумму. Для подсчетов они использовали данные о стоимости средней однокомнатной квартиры в городах-миллионниках на конец декабря 2024 года, средний размер начисляемых зарплат по каждому региону и размер ипотечного кредита на 20 лет, который кредитные организации готовы выдать при таком доходе.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), к концу года средняя ипотечная ставка по рыночным программам составляет 29%. При такой ее величине самая критичная среди городов-миллионников ситуация сложилась в Казани.

В столице Татарстана средняя зарплата составляет 67 тыс. руб. Выдавая ипотеку, банки рассчитывают, что заемщик будет тратить на ее обслуживание не более половины своих регулярных доходов. Следовательно, при текущей ставке, на 20 лет одобрят кредит лишь на 2 млн руб.

При этом, квартиры в казанских новостройках существенно дороже этой суммы. На конец декабря 2024 года средняя площадь однокомнатной квартиры составляет 38,7 кв. м, а стоимость — 9,1 млн руб.

Выходит, что для покупки такого жилья в кредит, с учетом одобренной ипотеки на 2 млн руб., среднестатистическому горожанину сначала необходимо накопить более 7 млн руб., или 77,4% от стоимости квартиры, чтобы использовать их в качестве первоначального взноса.

Примерно также обстоит ситуация в Нижнем Новгороде. Там в качестве первого взноса нужно иметь 77% от стоимости квартиры. Здесь ее площадь в среднем составляет 39,5 кв. м, а стоимость — 7,6 млн руб. При текущем размере выдаваемой на руки зарплаты в 57 тыс. руб. банки одобрят кредит лишь на 1,75 млн руб.

Следующим в рейтинге стал Волгоград, где на первый взнос требуется накопить 73,6% от стоимости квартиры в новостройке (36,1 кв. м за 5,8 млн руб.). При средней зарплате в 50 тыс. руб. получить кредит можно только на 1,53 млн руб.

Москвичам и петербуржцам, для приобретения средней однокомнатной квартиры потребуется накопить примерно равную долю от стоимости первичного жилья в этих регионах — 73,3–73,5%.

Самая оптимистичная ситуация среди 16 российских городов-миллионников в Красноярске. Здесь жителям города и области необходимо иметь в качестве первоначального взноса немного больше половины от стоимости жилья — 53,7%.

Напомним, что по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), заемщикам стали реже одобрять ипотеку, — зачастую уровня дохода граждан недостаточно для оплаты рыночной ипотеки. Также влияет политика Центробанка по ужесточению высокорискованных выдач. Доля отказов в ноябре составила 72%.