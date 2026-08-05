Искусственный интеллект уже вошел в повседневную работу многих российских компаний, однако единые правила его использования пока появились только у 20% из них. Это показал июльский опрос сервисов «Работа.ру», «СберПодбор» и образовательной компании «Нетология». В нем участвовали более 250 руководителей, HR-директоров, рекрутеров и других представителей компаний из всех федеральных округов России.

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Отношение к ИИ в рабочей среде оказалось преимущественно позитивным. Треть респондентов оценивают применение технологии положительно, еще 30% — скорее положительно. Нейтральную позицию заняли 34% участников опроса, а отрицательно или скорее отрицательно настроены только 3%.

Чаще всего ИИ используют для поиска информации и проведения исследований — такой вариант выбрали 48% работодателей. На втором месте оказалось создание текстов, изображений и видео, которое отметили 32% опрошенных. Далее следуют автоматизация рутинных процессов (17%) и поддержка коммуникации в сложных ситуациях (16%). По 8% респондентов назвали HR-задачи, анализ больших данных и процессов, а также программирование и автоматизацию обработки данных. Еще 7% применяют ИИ для корпоративного обучения, а 1% — для управления проектами и планирования. При этом четверть опрошенных сообщили, что ИИ-инструменты в их компаниях пока не используются либо им об этом неизвестно.

Использование ИИ в большинстве компаний пока почти не регулируется на общем уровне. Только 20% работодателей закрепили правила работы с технологией в официальных регламентах. Еще в 9% организаций порядок ее применения определяют отдельные подразделения, а в остальных 71% сотрудники самостоятельно решают, как использовать ИИ-инструменты.

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Корпоративное обучение работе с ИИ также остается исключением. Специальные программы уже проводят только 2% работодателей, еще 11% собираются запустить их позднее. При этом 3% компаний вовсе не планируют обучать персонал, а 84% респондентов сообщили, что сотрудники осваивают ИИ-инструменты самостоятельно.

Запрос на обучение при этом есть, но массовым его пока не назовешь. О широкой заинтересованности сотрудников в системном освоении ИИ сообщили 11% компаний, еще 22% получают точечные запросы от отдельных специалистов. В 57% организаций сотрудники изучают ИИ-инструменты самостоятельно, а в 10% вообще не проявляют интереса к этой теме.

В вопросе о замене сотрудников респонденты оказались единодушны. Все опрошенные заявили, что их компании рассматривают ИИ как вспомогательный инструмент, а не как альтернативу персоналу. В «Нетологии» при этом отметили, что после всплеска интереса в 2025 году спрос на обучение работе с ИИ перешел в устойчивую фазу. По собственным данным компании, с искусственным интеллектом связаны восемь из десяти ее самых продаваемых программ повышения квалификации, а навыки работы с нейросетями становятся базовой компетенцией для специалистов разных профессий.

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