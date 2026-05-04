Американская ИТ-корпорация Oracle провела масштабное сокращение персонала, уволив за месяц до 30 тыс. сотрудников на фоне стратегического разворота в сторону искусственного интеллекта и инфраструктуры дата-центров.

По свидетельствам бывших работников, сокращения сопровождались передачей их компетенций в корпоративные ИИ-системы. Сотрудники описывали, как они делали свою работу, обучали на своих примерах алгоритмы, после чего часть функций автоматизировалась, а сами специалисты теряли работу.

Недовольство условиями увольнений вылилось в коллективное обращение: более 600 человек потребовали увеличить им выходные выплаты, продлить медицинскую страховку и ускорить начисление акций. Oracle же отказалась обсуждать требования централизованно, ограничившись индивидуальным рассмотрением обращений.

Сокращения проходят на фоне масштабной инвестиционной программы. Компания активно вкладывается в развитие ИИ-инфраструктуры и привлекает заемные средства, рассчитывая занять ключевые позиции на рынке. По оценкам Bloomberg, свободный денежный поток Oracle может оставаться отрицательным до конца десятилетия.

При этом бизнес растет: капитализация компании превышает $400 млрд, а последние финансовые результаты стали лучшими за 15 лет. На этом фоне увольнения воспринимаются сотрудниками как перераспределение ресурсов в пользу технологической трансформации.

Oracle в последние годы также активно участвует в многомиллиардных инфраструктурных проектах и заключает крупные соглашения в области облачных мощностей, а руководство заявляет о переходе к разработке с использованием ИИ-моделей.

Однако внутри компании внедрение ИИ оценивают неоднозначно. По словам бывших сотрудников, новые инструменты не всегда повышают эффективность, а в ряде случаев увеличивают нагрузку и требуют дополнительных ресурсов на исправление ошибок.

Сокращения в первую очередь затронули опытных и высокооплачиваемых специалистов. Многие из них лишились значительной части компенсаций в виде акций, а сотрудники с рабочими визами оказались перед необходимостью срочно искать новую работу или покидать страну. На этом фоне ситуация в Oracle рассматривается как сигнал о возможных последствиях масштабной автоматизации для рынка труда.

