Организатора концерта Канье Уэста обязали выплатить покупателю билетов 112 тыс. руб. Сумма почти на 66 тыс. руб. превышает стоимость покупки. Такое решение принял мировой судья судебного участка № 139 района Ново-Переделкино, сообщили РАПСИ в пресс-службе Мосгорсуда.

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Суд частично удовлетворил иск Дмитрия Куницкого к организатору мероприятия и билетному оператору. До вынесения решения ответчики уже вернули истцу 46,2 тыс. руб., потраченных на билеты. Дополнительно суд взыскал с них неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Общая сумма выплат составила 112 тыс. руб.

Это не первое решение по искам покупателей билетов на несостоявшееся выступление. Ранее суд обязал компанию «Сэй Эдженси», выступавшую организатором концерта, выплатить другому клиенту 148 тыс. рублей. Кроме того, аналогичные споры рассматриваются в Санкт-Петербурге: туда обратились 40 покупателей билетов.

Продажу билетов на два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге агентство Say Agency объявило в середине августа. Выступления планировалось провести в октябре. Однако после старта продаж стадион опроверг информацию о достигнутой договоренности с организаторами. Концерты так и не состоялись.

После отмены мероприятий покупатели начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги и компенсировать понесенные расходы. В столичные суды поступило более 40 исков к организатору.

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