Сооснователь и генеральный директор Airbnb Брайан Чески не боится выбирать фаворитов. По его словам, начальники должны делать это, чтобы быть эффективными лидерами. Он рассказал CNBC, почему считает такую стратегию правильной.

По мнению Чески, нужно выделять людей, которые устанавливают стандарты качества работы в своих командах или быстро находят и решают проблемы.

«Любимчиков надо выбирать по справедливым критериям, но если вы не можете сказать, что это высокоэффективный сотрудник и в чем он превосходит остальных, то у вас будут большие проблемы», — сказал Чески.

Являясь руководителем Airbnb, компании стоимостью $85 млрд, Чески раз в два года приглашает от 80 до 100 своих сотрудников разного уровня на собрания, на которых принимаются решения в масштабах всего бизнеса. Иногда одних и тех же людей приглашают несколько раз. Другие руководители могли бы счесть это несправедливым и несистематическим отбором, но выявление тех, кто может дать ценную информацию, не должно граничить с политикой, считает Чески.

Тем не менее начальникам, которые попытаются следовать стратегии Чески, стоит быть осторожными. Профессор организационного поведения в Международном институте развития менеджмента Гинка Тойгел отмечает, что фаворитизм на рабочем месте может заставить других сотрудников почувствовать, что они становятся аутсайдерами.

Самой распространенной причиной ухода людей с работы во времена Великого увольнения было отсутствие заботы со стороны руководителей, говорится в исследовании McKinsey, проведенном в 2022 году. Хорошие руководители уделяют время своим сотрудникам и стараются поддержать их, определяя, как их сильные стороны могут улучшить работу, говорится в исследовании 2021 года, опубликованном в Journal of Organizational Behavior.

По словам Чески, умение полагаться на своих любимчиков, не игнорируя других работников, часто становится залогом эффективного руководства. Членам команды можно поручить следить за тем, чтобы не было неосознанных предубеждений, держать начальника в курсе событий и отслеживать неравенство внутри организации.

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