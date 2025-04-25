Николай Матушевский, известный как создатель креативного кластера «Флакон» и успешных бизнес-проектов, анонсировал запуск стартап-завода Flacon. Этот венчурный билдер предлагает инновационный подход к развитию бизнеса, отличающийся от традиционных моделей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По словам Матушевского, возглавляющего новый проект, Flacon делает акцент на построении устойчивых бизнес-моделей с долгосрочной дивидендной доходностью, а не на быстрой перепродаже стартапов. Команда разработала четко структурированный 9-месячный процесс создания бизнеса, разделенный на три этапа: разработка MVP, тестирование гипотез и подготовка к инвестиционному раунду.

Как отметил CEO проекта, многолетний опыт команды позволяет значительно сократить время и затраты на проверку жизнеспособности проектов. Если классические акселераторы тратят около 500 тыс. руб. и два месяца на валидацию идеи, то Flacon справляется с этой задачей за 300 тыс. руб. и две недели, что позволяет основателям сохранять большую долю в проекте при привлечении инвестиций.

В отличие от традиционных акселераторов и инкубаторов, где проекты после завершения программы часто остаются без поддержки, Flacon позиционирует себя как полноценного кофаундера. Представители компании подчеркивают, что они не ограничиваются консультациями или предоставлением инфраструктуры, а принимают на себя часть рисков и возможностей, демонстрируя принципиально иной уровень вовлеченности.

Фото: сообщество «Авито» во «ВКонтакте» Читать также Структура «Россельхозбанка» приобрела 50% «Авито»

Стартап-завод фокусируется на развитии проектов в наиболее перспективных секторах, включая искусственный интеллект и машинное обучение, финансовые технологии, образовательные технологии, цифровое здравоохранение, маркетинговые технологии, новое поколение электронной коммерции и креативные индустрии.

Среди первых инициатив — франчайзинговая модель креативного кластера «Флакон.Space», в московский флагман которого уже вложено около 100 млн руб. Первая франшиза проекта уже продана в Тюмень. Параллельно развиваются такие проекты, как «Креативная деревня», Cosmo.Coliving и несколько инициатив в сфере криптовалют.

Новый подход Flacon к венчурному строительству обещает изменить традиционные представления о поддержке стартапов, предлагая более глубокое вовлечение и эффективные методики валидации бизнес-идей.