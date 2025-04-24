Компания под управлением «Россельхозбанка» стала владельцем 50% акций холдинговой компании онлайн-платформы «Авито», сообщает пресс-служба сервиса. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода платформы на публичные рынки капитала, отметили там.

Фото: сообщество «Авито» во «ВКонтакте»

«Сделка была проведена в рамках партнерства АО „Россельхозбанк“ (РСХБ, Банк) и ООО „Кисмет Капитал Груп“ (Kismet, KCG). Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле 2025 года», — сказано в сообщении.

По данным источников РБК, сделка не предполагает изменений в менеджементе компании или формирования совета директоров с представителями уже двух акционеров.

«Россельхозбанк» был якорным кредитором основателя Kismet Capital Group, владельца «Авито» Ивана Таврина при покупке сервиса в 2022 году у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд руб.

Собеседник РБК уточнил, что текущая сделка — «коммерческая», хотя в нее и были включены элементы кредитных средств, использованных три года назад. Сделка уже прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как указал источник издания, в фокусе акционеров два направления относительно дальнейшей судьбы «Авито» — «подготовка компании к расширению на международных рынках и проведение IPO».

«Россельхозбанк» — единственный из крупных российских банков, который не находится под блокирующими американскими и европейскими санкциями, что позволяет ему финансировать развитие проекта, как объяснил собеседник РБК.