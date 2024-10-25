Основатель Foursquare Деннис Кроули рассказал о плане компании закрыть приложение Foursquare City Guide в конце этого года и сосредоточить внимание на своем приложении для чекинов Swarm, сообщает TechCrunch. Этот шаг отменяет решение Foursquare от 2014 года разделить свое приложение на два разных объекта: один для исследования и открытия, а другой — Swarm — для обмена местоположением, чтобы найти друзей поблизости.

Прошло много времени с тех пор, как Foursquare обсуждался в одном ряду с другими социальными сетями. Когда Foursquare был запущен, люди соревновались за звание «мэра» своего любимого заведения и меньше беспокоились о вопросах безопасности, связанных с предоставлением своего текущего местоположения в сети.

Тем не менее оригинальное приложение Foursquare было отличным способом исследовать города и их предложения, это был ранний пример определения местоположения смартфонов для совершенно нового опыта. Теперь эта масса собранных данных, на основе которых работает City Guide, исчезнет для конечных пользователей.

В электронном письме, отправленном пользователям, Foursquare пишет: «После многих замечательных лет совместной работы над советами и отзывами по всему миру мы приняли трудное решение попрощаться с приложением City Guide…».

Само приложение будет закрыто 15 декабря, а вскоре за ним закроется и веб-версия, говорится в электронном письме. Этот шаг заставил Кроули немного поностальгировать: каково это — прощаться с продуктом, над которым он так долго работал.

Хотя компания Foursquare продолжает существовать — Кроули отмечает, что ее доход составляет более $100 млн, — теперь ее усилия будут сосредоточены на части регистрации, а не на путеводителе по городу.

Он также нашел время, чтобы поблагодарить «старую школу» потребительского продукта Foursquare, инженерные и инфраструктурные команды за всю их работу на протяжении многих лет, а также сообщество «суперпользователей», благодаря которому приложение существует так долго.

«Мне искренне интересно, что FSQ (компания) собирается сделать с Swarm, и я всегда буду болеть за команду и продукты», — добавил Кроули. Основатель не единственный, кто сетует на закрытие. Другие пользователи и поклонники Foursquare, как прошлые, так и нынешние, написали, как они относятся к закрытию приложения, назвав его «печальным» или просто выразив свои соболезнования в стиле RIP.

Джош Уильямс, который ранее был одним из основателей главного конкурента Foursquare, Gowalla, также дал приложению хорошие отзывы, отметив, насколько отличался веб, когда эти приложения были в тренде.

«Я знаю, мы можем много стонать, что раньше интернет был веселым, таким и этаким, в этом, безусловно, есть своя правда. Наше стремление к эффективности лишило нас некоторых радостей, — написал Уильямс на сайте Threads. — Я по-прежнему убежден, что есть успешные продукты, которые соединяют людей, но это трудный путь. Foursquare сделал веб и нашу цифровую жизнь намного лучше».

Кроули больше не участвует в работе Foursquare на постоянной основе, но остается сопредседателем совета директоров компании. Он с августа работает над «чем-то новым», согласно LinkedIn.

Создатель видеоигры Fortnite компания Epic Games ранее обвинила компанию Google и Samsung в сговоре с целью защиты магазина приложений Google Play от конкурентов. Epic подала иск в федеральный суд США в Калифорнии, утверждая, что функция безопасности мобильных устройств Samsung под названием Auto Blocker была призвана удержать пользователей от загрузки приложений из других источников, кроме магазина Play или магазина Samsung Galaxy, который корейская компания решила отодвинуть на второй план.