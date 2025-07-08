Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников с конца июня возглавил основные юрлица компании — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация «Глория Джинс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных СПАРК.

Gloria Jeans

Мельников сменил на должности Александра Тарасова, который руководил компанией полгода после работы исполнительным директором по финансам. Ранее, в марте 2025 года, другой гендиректор, Максим Басов, также выходец из «Русагро», был арестован в рамках дела акционера холдинга Вадима Мошковича.

Gloria Jeans, основанная Мельниковым в 1988 году в Ростовской области, управляет более 700 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. В 2024 году выручка сети снизилась на 10%, до 86,4 млрд руб., а чистая прибыль упала на 74%, до 1,8 млрд руб.

По данным источников «Коммерсанта», частые смены руководства связаны с недовольством Мельникова результатами наемных менеджеров. Один из собеседников отметил, что в этой компании выживают только те, кто может подстроиться под ее основателя.

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В 2024 году компания закрыла часть швейных фабрик в Ростовской области из-за убытков, передав восемь из десяти предприятий новым инвесторам, включая ООО «Булава» концерна «Калашников». Весной 2025 года Gloria Jeans закрыла магазины бренда Ready! Steady! Go!, проработавшие менее года.