Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников с конца июня возглавил основные юрлица компании — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация «Глория Джинс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных СПАРК.
Мельников сменил на должности Александра Тарасова, который руководил компанией полгода после работы исполнительным директором по финансам. Ранее, в марте 2025 года, другой гендиректор, Максим Басов, также выходец из «Русагро», был арестован в рамках дела акционера холдинга Вадима Мошковича.
Gloria Jeans, основанная Мельниковым в 1988 году в Ростовской области, управляет более 700 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. В 2024 году выручка сети снизилась на 10%, до 86,4 млрд руб., а чистая прибыль упала на 74%, до 1,8 млрд руб.
По данным источников «Коммерсанта», частые смены руководства связаны с недовольством Мельникова результатами наемных менеджеров. Один из собеседников отметил, что в этой компании выживают только те, кто может подстроиться под ее основателя.
В 2024 году компания закрыла часть швейных фабрик в Ростовской области из-за убытков, передав восемь из десяти предприятий новым инвесторам, включая ООО «Булава» концерна «Калашников». Весной 2025 года Gloria Jeans закрыла магазины бренда Ready! Steady! Go!, проработавшие менее года.