Гендиректор приложения для знакомств Hinge Джастин Маклеод сделал неожиданный ход: он покидает свой пост, чтобы запустить Overtone — стартап в сфере знакомств с искусственным интеллектом. Проект уже получил финансирование от Match Group (владеющей Tinder, Hinge и OkCupid), которая планирует стать его ключевым инвестором, пишет TechCrunch.

Freepik

Overtone — это «ранняя версия сервиса, где ИИ и голосовые технологии помогают людям общаться более осмысленно и лично». Идея выросла внутри Hinge за год разработки.

Маклеод не одинок в своей авантюре. Уитни Вулф Херд, основательница другого сервиса для знакомств — Bumble, также заявила о намерении создать «самую умную и эмоционально развитую систему знакомств» с помощью ИИ, а в прошлом году и вовсе предлагала идею свиданий между ИИ-аватарами пользователей.

Этот тренд — ответ на растущее разочарование в онлайн-знакомствах, особенно среди поколения Z. Tinder уже девять кварталов подряд теряет платных подписчиков и внедряет ИИ-фичи. Hinge недавно запустил Convo Starters — инструмент на основе ИИ для генерации тем для беседы. Даже Facebook Dating экспериментирует с ИИ-подбором пар, чтобы побороть «усталость от свайпов».

Match Group делает серьезную ставку на технологии: гендиректор Спенсер Раскофф анонсировал, что главной фичей нового Tinder в 2026 станет функция Chemistry, которая с разрешения пользователя будет анализировать его фотогалерею, чтобы лучше понять личность. (Спойлер: делиться всеми своими фото с приложением — не самая безопасная идея.)

Маклеод основал Hinge в 2011 году, сделав ставку на осознанные отношения вместо случайных связей. Приложение, чья выручка к 2027 году должна достичь $1 млрд, возглавит Джеки Джантос — нынешний президент и директор по маркетингу.

Джантос отмечает, что поколение Z, выросшее в цифровой среде, требует от брендов прозрачности и аутентичности. И хотя кажется, что ИИ и искренность — вещи несовместимые, Hinge уже видит результат: их ИИ-рекомендации, запущенные в марте, увеличили число мэтчей и обменов контактами на 15%.

Похоже, свидания будущего будут не между людьми, а между умными алгоритмами, которые сначала поймут, кто мы, а потом найдут нам пару. Остается надеяться, что ИИ разбирается в любви лучше, чем мы сами.