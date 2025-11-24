Российский онлайн-сервис знакомств Twinby объявил о запуске работы в Казахстане. Это первая зарубежная страна присутствия платформы. По данным компании, бюджет на выход на новый рынок сопоставим с затратами при запуске в России, несмотря на меньшую емкость местного рынка. Twinby планирует занять 15–20% сегмента онлайн-дейтинга в Казахстане. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Техническая подготовка заняла около двух месяцев и теперь завершена. На следующем этапе сервис начнет маркетинговую кампанию. Казахстанским пользователям будет доступен полный набор функций, которые уже работают в России.

Компания отмечает, что при выходе на новый рынок учла локальные культурные особенности и спрос на «осознанные знакомства». В Казахстане Twinby планирует делать акцент на концепции slow-dating — более медленном и вдумчивом формате поиска партнера для долгосрочных отношений.

По словам директора по маркетингу компании Артема Шитова, казахстанский рынок характеризуется высокой цифровой активностью и интересом к сервисам, адаптированным под локальный контекст.

Читайте также В популярном приложении для знакомств теперь можно вычислить место работы “мэтча”

Казахстан стал второй страной, где работает Twinby. Сервис запустился в России в 2023 году и, по данным компании, был скачан более 12 млн раз. В 2026 году Twinby планирует расширить присутствие в других странах СНГ — в Армении, Белоруссии и Узбекистане.

В Казахстане представлен разнообразный рынок сервисов онлайн‑знакомств: доступны популярные зарубежные приложения (например, Tinder, Badoo и Pure), активно работают российские платформы (Mamba, LovePlanet, Teamo), а также развиваются локальные решения, учитывающие специфику региона (Timbre, Tanysu, LinkUp). Такое сочетание сервисов дает пользователям широкий выбор площадок — от платформ для спонтанных знакомств до приложений, ориентированных на серьезные отношения с учетом культурных особенностей.