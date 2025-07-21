Внезапные поломки оборудования, сбои в поставках, текучка кадров и необходимость принимать решения в реальном времени. Нет, это не будни IT-компании. Это обычный день в ресторанном бизнесе. И именно эта сфера, по мнению успешного технопредпринимателя Бо Дэвиса, стала для него лучшей школой лидерства.

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Дэвис, основавший две технологические компании, начинал с сети суши-ресторанов. Он утверждает, что жесткая дисциплина и низкая маржинальность общепита учат принципам, которые жизненно необходимы любому бизнесу, особенно в нестабильном мире стартапов.

Вот три правила из «кухонного закулисья», которые помогут преуспеть где угодно:

1. Будьте одержимы клиентом по-настоящему. IT-компании любят говорить о клиентоориентированности, но в ресторанах это вопрос выживания. Каждый контакт с гостем — от приветствия до подачи счета — имеет значение. Этот подход должен стать культурой всей компании, а не задачей одного отдела поддержки. Удивляйте клиентов, предугадывайте их желания, делайте больше, чем от вас ожидают.

2. Считайте экономику каждой «единицы». В ресторане важна стоимость каждого ингредиента в блюде, каждой салфетки и каждой минуты работы повара. Если хоть один элемент невыгоден, вся бизнес-модель рушится. В технологиях этот принцип часто упускают, увлекаясь «метриками вовлеченности» без реального дохода. Задайте себе вопрос: приносит ли ваша услуга или продукт реальную прибыль? Можете ли вы посчитать стоимость привлечения клиента и его пожизненную ценность? Безжалостная математика — залог устойчивого роста.

3. Разрушайте барьеры и стройте команду. Представьте, что на кухне во время полной посадки перестали общаться повара и официанты. Это катастрофа. В ресторане все понимают, что они в одной лодке. В офисе часто создаются «колодцы», когда отделы не знают, чем занимаются соседи. Создавайте условия для совместной работы: пусть инженеры слушают звонки в поддержку, а менеджеры по продукту общаются с тестировщиками. Когда все понимают общую цель, команда начинает работать как единый организм.

Дисциплина, рожденная в хаосе ресторанной кухни, может стать ключом к созданию по-настоящему прочной и успешной компании в любой сфере.