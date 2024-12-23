Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании Rocket Lab Питер Бек в начале пути не имел ни высшего образования, ни связей в индустрии. Миллиардер объясняет свой успех специфическими чертами характера — он считает себя хроническим трудоголиком, микроменеджером и параноиком, особенно по отношению к неудачам.

Бек основал Rocket Lab в 2006 году в Новой Зеландии. В ноябре 2024 года, по данным Forbes, рыночная стоимость компании составляла $11,2 млрд, а чистый капитал предпринимателя — $1,3 млрд. Строительство и запуск ракет в космос — сложное, непредсказуемое и порой опасное дело. Задачи могут потребовать месяцев подготовки и точных расчетов заранее.

Беспокойство, которое не дает Беку спать по ночам, плохо сказывается на его здоровье, но с профессиональной точки зрения оно полезно. Тревожность заставляет бизнесмена обдумывать все, что может пойти не так, прежде чем это действительно произойдет. «Либо все сложится хорошо, либо станет международной новостью, одно из двух. Так что лучше проверить все несколько раз», — считает он.

Некоторые руководители из других отраслей разделяют взгляды Бека, по крайней мере, в некоторой степени. Особенно это касается тех, кто основал свои собственные компании. «Ни один хороший предприниматель никогда не скажет: «Все потрясающе», — поделилась мнением Алекса фон Тобель, основательница компании финансового планирования LearnVest, — Вы всегда находитесь в состоянии здоровой паранойи».

Генеральный директор SpaceX Илон Маск, один из коллег Бека в частной космической отрасли, также имеет сложные отношения с отдыхом. В 2022 году он описал себя как «довольно ночного» человека.

Известно, что Маск работал ночами напролет, чтобы уложиться в сроки в SpaceX и Tesla, и порой ожидал такого же уровня самоотдачи от всех руководителей в компаниях. Однако в прошлом году он сказал, что наконец-то пытается больше спать.

Руководители, которые чрезмерно занимаются микроменеджментом, могут создавать токсичную атмосферу на рабочем месте. Их неспособность делегировать полномочия может снизить эффективность и сигнализировать сотрудникам об отсутствии доверия к ним. По словам Бека, он может положиться на свою команду. Но практический подход оправдан, когда даже небольшая ошибка может привести к катастрофам на стартовой площадке.

Но не все топ-менеджеры согласны с таким подходом. Основательница самого быстрорастущего американского бренда виски Фаун Уивер считает микроменеджмент практикой, которая только мешает развитию компании. Она организует процессы внутри предприятия так, что каждый человек отвечает за свою часть работы. И Уивер считает, что именно этой стратегии она обязана своим успехом.