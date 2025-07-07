Четыре года спустя после ухода из Кинематографической вселенной Marvel (MCU) Скарлетт Йоханссон («Черная вдова») установила новый рекорд как самая кассовая актриса в главных ролях, обойдя своих коллег — Сэмюэла Л. Джексона и Роберта Дауни-младшего. И все благодаря фильму «Парк Юрского периода: Возрождение».

Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

В новой картине Йоханссон сменила Криса Пратта на посту главной звезды франшизы, сыграв роль отставного военного специалиста Зоры Беннетт. Ее персонаж отправляется на один из немногих островов, где еще сохранились динозавры после событий трилогии «Мир Юрского периода».

За первые шесть дней проката фильм собрал $318 млн, уступив по сборам среди релизов 2025 года только китайскому мультфильму «Нэчжа 2».

По данным The Numbers, благодаря этому старту совокупные кассовые сборы фильмов с Йоханссон в главных ролях достигли $14,8 млрд. Более $8,7 млрд из этой суммы принесли четыре фильма о Мстителях и «Первый мститель: Противостояние», где она играла Наташу Романофф (Черную вдову).

В расчет также вошли ее дебют в MCU («Железный человек 2») и две части анимационного мюзикла «Зверопой», где она озвучивала дикобраза Эш.

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Ранее рекорд принадлежал Джексону ($14,6 млрд), включая главные роли в мультфильмах Pixar «Суперсемейка».

Дауни-младший, «крестный отец» MCU, занимает третье место с $14,3 млрд ($11,8 млрд — сборы девяти фильмов Marvel). Его роль в «Оппенгеймере» ($976 млн), принесшая ему «Оскар», не учитывается, так как была второстепенной.

В декабре 2026 года у Дауни будет шанс вернуть себе звание самого кассового актера с выходом «Мстителей: Судного дня» (если его роль Доктора Дума сочтут главной). Правда, это возможно лишь при условии, что сценаристы не воскресят Черную вдову через мультивселенную — несмотря на неоднократные заявления Йоханссон об окончании ее эры в MCU.

В топ-10 рейтинга также попали Зои Салдана ($14,23 млрд), Крис Пратт ($14,12 млн), Том Круз ($12,66 млрд), Крис Хемсворт ($12,19 млрд), Вин Дизель ($11,99 млрд), а также Дуэйн Джонсон ($11,45 млрд) и Крис Эванс ($11,43 млрд).