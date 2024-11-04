Основатель Bonobos Энди Данн, страдающий биполярным расстройством, продал свою компанию за $310 млн и снова вернулся к работе над социальной платформой под названием Pie, сообщает TechCrunch. Он также написал книгу «Скорость выгорания: запуск стартапа и потеря рассудка», в которой описал процессы создания компании Bonobos и осознания, принятия и управления своим психическим расстройством.

Когда Данн учился в колледже, ему диагностировали биполярное расстройство, но полноценное лечение он получил только в 2016 году, после того как его второй раз госпитализировали из-за маниакального эпизода. «Маниакальное состояние — это настоящая катастрофа. Это как психоз мессианского бреда. В таком состоянии ты не способен ни на что», — объяснил Данн. Этот случай стал для него серьезным сигналом, и спустя 16 лет после поставленного диагноза он начал серьезно относиться к своему состоянию, стал посещать терапию, принимать медикаменты и следить за своим сном.

Он также написал книгу под названием «Скорость выгорания: запуск стартапа и потеря рассудка», в которой описывает одновременно протекающие процессы создания компании Bonobos и осознания, принятия и управления своим биполярным расстройством. При этом уроки, изложенные в книге, актуальны не только людям с подобными диагнозами, но и для более широкой аудитории. Однако он отметил, что предприниматели чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья в своей жизни по сравнению со среднестатистическими людьми.

«Безусловно, существует связь между нейродивергентностью и креативностью, — говорит Данн. — Неясно привлекает ли предпринимательство нейродивергентных людей или оно еще больше трансформирует их, но определенно есть взаимосвязь, которая может быть как положительной, так и отрицательной». Эта взаимосвязь между психическими расстройствами и предпринимательством еще более очевидна для Данна, который говорит, что состояние гипомании — приподнятое настроение при биполярном расстройстве, в отличие от тяжелых депрессивных периодов — может способствовать созданию стартапа.

«Вот критерии по DSM для гипомании: ускоренная речь, повышенная продуктивность идей, мания величия, снижение потребности во сне, увеличение креативности. В целом, это те качества, которые можно было бы ожидать от предпринимателя в удачный день, — говорит он. — Я смог воспользоваться этой энергией, но в итоге заплатил слишком высокую цену. Я на протяжении двух-трех месяцев в году испытывал депрессию с суицидальными мыслями, а затем снова возвращался к полной мании и психозу, что обернулось катастрофой».

Тем не менее, даже в своем гипоманиакальном состоянии Данн не считает себя идеальным начальником или коллегой. Он подчеркивает, что одним из побочных эффектов гипомании является раздражительность, когда кто-то не согласен с его мнением, хотя это важно для совместной работы в компании. Теперь, управляя компанией Pie, Данн старается корректно обсуждать рабочие моменты. Когда возникают разногласия, он обсуждает все моменты, чтобы прийти к более аргументированному решению.

Хотя разговоры о психическом здоровье становятся все более распространенными, основатели все еще боятся негативных последствий, связанных с раскрытием своих заболеваний перед коллегами и инвесторами. Данн является советником Pledge, организации, которая поддерживает психическое здоровье основателей, призывая инвесторов заботиться о психическом состоянии тех, в кого они вкладывают деньги. Однако он не наивен и понимает, что стигматизация все еще существует — когда основатели спрашивают у него совета о том, когда лучше сообщить о проблемах с психическим здоровьем инвесторам, он рекомендует подождать шесть недель после завершения сделки.

«Мы собрали $125 млн в Bonobos — вы бы дали $125 млн тому, кто может быть психотиком или с кататонической депрессией?» — говорит Данн. Тем не менее, он подчеркивает, что скрывать свои проблемы, как он когда-то сделал, не стоит, так как это может стать неожиданностью в кризисной ситуации.

Обсуждение своего опыта с биполярным расстройством не мешает ему привлекать инвестиции — его компания Pie недавно собрала $11,5 млн в рамках раунда Series A. Несмотря на то что он открыто делится своими трудностями, Данн также акцентирует внимание, как терапия и медикаменты помогают ему справляться со своим состоянием. «Я рассматриваю свое биполярное расстройство как олимпийскую программу. Для Симоны Байлз это способ ориентироваться и добиваться успеха, а для меня золотая медаль — это умереть от чего-то другого, поскольку ужасная сторона биполярного расстройства — это высокий уровень самоубийств», — говорит Данн. Сейчас перед ним стоит новая задача — сделать компанию Pie успешной, не рискуя при этом своим психическим состоянием.

«Сложность заключается в том, что мы стремимся к хорошему психическому здоровью и желаем создать баланс в командах, но 40 часов рабочей недели для этого недостаточно. Невозможно изменить мир, если люди работают только 40 часов в неделю», — добавляет Данн. Один из способов, с помощью которого Данн пытается находить баланс в своей работе — это открытое обсуждение с потенциальными сотрудниками того, что будет входить в их обязанности и каким образом компания сможет их поддерживать. «При найме сотрудников я говорю следующее: это работа, требующая от 50 до 60 часов в неделю, но взамен вы получите два отличных преимущества. Во-первых, вы будете больше развиваться, учиться и расти. Во-вторых, вы станете совладельцем компании», — делится он.

Как и любой основатель стартапа, Данн хочет, чтобы его команда работала усердно, но он убежден, что есть способ достичь этого без негативных последствий. В своей книге «Скорость выгорания» он описывает время, проведенное в Bonobos, и признается: «Я столкнулся с распространенной ошибкой неопытных основателей стартапов: если бизнес не приносит результатов, значит, мы недостаточно усердно работаем».

Любой человек может столкнуться с большим количеством неудач, отвлекающих факторов и проблем. Именно поэтому всем людям нужна стойкость во все более хаотичном мире. Устойчивость — это одна из шести «ментальных мышц», по мнению экспертов, составляющих ментальную силу, или способность продуктивно регулировать свои эмоции, мысли и поведение. Она необходима для достижения успеха, но ее трудно культивировать.