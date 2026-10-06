Американский стартап Ghost представил Core — компьютер за $3499, созданный специально для постоянно работающих ИИ-агентов. Компания 19-летнего Заина Джаваида рассчитывает превратить ИИ из чат-бота, которому постоянно нужны команды пользователя, в автономного цифрового помощника. В посевной раунд стартапа инвесторы вложили $11 млн.

Sumaid Pal Singh Bakshi, Unsplash

До создания Ghost Джаваид занимался количественным анализом — использовал математику и большие объемы данных для принятия инвестиционных решений. Со временем эта работа перестала его увлекать. Переломным моментом стал выход ChatGPT в 2022 году. Предприниматель рассказал TechCrunch, что тогда впервые почувствовал к технологии интерес, которого прежде не испытывал, и решил заняться персональным ИИ.

Вместе с Джаваидом Ghost развивают еще трое сооснователей: 19-летний Николас Чуа, 24-летний Ифей Чен и 23-летний Гаутам Шарда.

ИИ без постоянных команд

Первый продукт компании — Core — больше похож на компактный системный блок, чем на привычный персональный компьютер. Собственного экрана у него нет: управлять устройством предлагается через приложение на смартфоне. Там же доступен голосовой режим — говорить нужно в приложение, а не в сам Core.

Главная идея разработчиков — избавить пользователя от необходимости постоянно отдавать ИИ команды. Core предназначен для непрерывной работы ИИ-агентов, которые смогут обрабатывать информацию, сохранять контекст, выполнять задачи и действовать от имени владельца.

По замыслу Ghost, устройство должно стать единым центром для персональной информации. В Core можно свести данные с компьютера, приложений и подключенных устройств, включая элементы умного дома. ИИ-агент сможет использовать весь этот контекст, чтобы лучше понимать привычки, задачи и повседневную жизнь владельца. Сам Джаваид называет Core «мозгом в коробке».

Внутри — GPU Nvidia и несколько ИИ-моделей

В Core установлен графический процессор Nvidia RTX Pro 4000 SFF Blackwell. По словам Джаваида, видеокарта уже включена в стоимость компьютера, поэтому покупать ее отдельно не придется.

Ghost разработала для Core и собственную программную среду — с браузером и файловой системой. На компьютере предустановлены три ИИ-модели: Qwen-3.8-Next, Qwen-3.8−27B и Gemma-4−31B.

При желании владелец сможет использовать и другие модели. Ghost обещает разрешить устанавливать их с Hugging Face или загружать собственные модели, обученные пользователем.

Обновлять модели Ghost собирается дистанционно. Джаваид сравнил такой подход с Tesla: после выхода новой версии пользователь сможет сам решить, переходить ли на нее, или включить автоматические обновления.

Данные должны оставаться у владельца

Одна из ключевых особенностей Core — ставка на локальную обработку информации. Ghost заявляет, что персональная память и ИИ-модели работают непосредственно на устройстве, а пользовательские данные шифруются.

По утверждению компании, полный доступ к этой информации отсутствует не только у сторонних облачных сервисов, но и у самой Ghost. При покупке Core пользователь получает устройство, на котором хранятся и обрабатываются его данные.

Разработчики предусмотрели и дополнительные ограничения для ИИ-агентов. Сейчас Ghost создает специальный сетевой брандмауэр, который должен проверять исходящие запросы компьютера. Если агент попытается совершить запрещенное действие или получить данные, к которым у него нет доступа, запрос будет заблокирован и отправлен на проверку.

Кроме того, владелец сможет самостоятельно выбирать, насколько самостоятельным будет его ИИ-агент.

Когда ИИ действует сам

Концепция Ghost предполагает, что ИИ должен не только реагировать на запросы, но и замечать важные изменения без прямой команды человека.

В качестве примера Джаваид описал ситуацию с потенциальным ухудшением самочувствия. Core может заметить, что у человека изменился пульс в состоянии покоя, сопоставить это с тем, что тот несколько ночей подряд работал допоздна, и учесть сезонные факторы. На основании такой совокупности данных система может сама отправить пользователю предупреждение.

Именно способность ИИ самостоятельно сопоставлять различные фрагменты информации создатели считают одним из главных отличий Core от обычного компьютера.

«Мозг в коробке» за $3499

Ghost оценила Core в $3499. Предзаказы на первую партию стартуют в понедельник, а первые устройства компания рассчитывает отправить покупателям в последнюю неделю октября.

Сейчас стартап собирает компьютеры на собственном производстве в Сан-Франциско. По словам Джаваида, команда стремится сделать устройство максимально готовым к работе, чтобы владельцу не приходилось самостоятельно настраивать сложную систему для запуска ИИ.

Предприниматель не считает главным препятствием для проекта конкуренцию с Apple и другими крупными технологическими компаниями. Он отмечает, что у таких компаний уже есть необходимые компоненты для создания подобных устройств, однако, по его мнению, основная сложность заключается не в «железе».

Главный вопрос для Ghost — насколько хорошо ИИ сможет понимать контекст жизни человека, запоминать информацию и самостоятельно решать, когда и какие действия следует предпринимать.

На создание Core команда потратила около года. Теперь стартап выходит из режима скрытой разработки и пытается превратить концепцию персонального автономного ИИ в коммерческий продукт.

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