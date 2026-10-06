Калифорнийский стартап Reactor, разрабатывающий программное обеспечение для запуска «моделей мира», привлек инвестиции от венчурного подразделения Nvidia и Sapphire Ventures. Средства дополняют раунд серии A, о котором компания объявила в мае. Общий объем привлеченного финансирования достиг $74 млн.

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«Модели мира» обучаются преимущественно на видеоданных, а не на тексте, как большие языковые модели вроде GPT от OpenAI и Claude от Anthropic. Интерес к направлению растет на ожиданиях, что ИИ выйдет за пределы экранов в физический мир: к автомобилям, роботам и другим объектам. За последнюю неделю AMD объявила о планах купить World Labs за $8,2 млрд в акциях, а видеостартап Runway представил первую версию своей мировой модели с открытыми весами.

Reactor вышел из режима скрытой разработки в мае 2026 года. Компания создает софт, который ускоряет и удешевляет работу «моделей мира», и продает облачный сервис для управления вычислительными мощностями.

По словам сооснователя и гендиректора Альберто Таюти, идея возникла из вопроса: «Когда модель создана, как пользователю или компании ее запускать?» Он и второй основатель Брайс Шмидтхен ранее работали над Apple Vision Pro. Таюти также сооснователь ИИ-генератора видео Luma AI, где занимал пост технического директора.

Сейчас на платформе Reactor ведут проекты голливудские студии, рекламные платформы и стриминговые сервисы. При этом компания видит в робототехнике одно из ключевых направлений. По словам Таюти, традиционные симуляции для тестирования роботов требуют много времени и денег: разработчикам нужно создавать трехмерные объекты и настраивать сцены.

Мировые модели могут сократить часть этой работы, генерируя среды по текстовому описанию. Reactor утверждает, что может запускать модели, реагирующие на действия робота, и это позволяет тестировать программное обеспечение в сгенерированных средах.

Облачный запуск, по словам Таюти, дает разработчикам доступ к большим вычислительным мощностям без установки оборудования на каждого робота. Кроме того, вычислители можно обновлять без замены аппаратной части во всем парке машин. Перенос технологий из интерактивных медиа в робототехнику возможен, поскольку, как пояснил гендиректор, «похожие модели и похожие нагрузки можно запускать на одном и том же базовом движке».

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Привлеченные средства Reactor направит на закупку дополнительных вычислительных мощностей, расширение команды и покупку роботизированного оборудования для тестирования своих систем.

У вложившейся в стартап Nvidia есть собственные «модели мира» Cosmos, инструменты для симуляции роботов Isaac и компьютеры Jetson, которые запускают ИИ на роботах. Вложение в Reactor дает компании долю в инфраструктуре для запуска этих продуктов.

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