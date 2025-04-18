Блогерам следует больше выстраивать отношения с аудиторией офлайн из-за развития нейросетей, которые уже сами могут вести аккаунты в социальных сетях, не отличимые от человеческих. Об этом заявил основатель деловой соцсети TenChat Семен Теняев на заседании комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по новым медиа.

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«Я бы блогерам очень сильно рекомендовал привязывать своих пользователей в офлайне, потому что все, кто лично с тобой не знаком, потом не смогут отличить, построенный [нейросетью] профиль или не построенный», — сказал он.

Теняев привел в пример кейс по созданию ботов, имитирующих людей, в разных соцсетях. «Вы не отличите этих людей от настоящих. Они друг друга комментируют, подчеркивают, ведут», — отметил он.

«Есть международный опрос, когда людей просили сравнить настоящих [блогеров], на кого они подписаны за последнее время, и нейронки. Так нейронки выигрывают: у них нет настроения, они всегда честны. Если нейронка понимает, что человек любит честность, она будет только в честность», — рассказал основатель TenChat.

Он добавил, что, «это, по сути, нейроличность, которая работает». По его мнению, это «очень большой момент», на который следует обратить внимание.

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ИИ-инфлюенсеры набирают все большую популярность в соцсетях. Примером является испанская модель Aitana, созданная искусственным интеллектом. По словам создателей, ИИ-блогер приносит им от €3 тыс. до €10 тыс. на рекламных контрактах.

Уже существуют предприниматели, которые извлекают выгоду из тренда на ИИ-блогеров. Например, соучредитель и генеральный директор компании 1337 (Leet) Дженни Диринг.

«В мире, переполненном инфлюенсерами, которые зачастую либо слишком коммерциализированы, либо слишком безличны, 1337 предлагает разнообразные сущности, управляемые искусственным интеллектом, которые вовлекают пользователей совершенно новыми, динамичными способами», — считает она.