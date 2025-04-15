Сэм Лян, генеральный директор компании Otter.ai, специализирующейся на автоматическом протоколировании встреч, разработал цифрового двойника, способного замещать его на совещаниях. Аватар может справиться с около 90% стандартных вопросов, возникающих в ходе деловых встреч.

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В основу ИИ-бота легли стенограммы речей Ляна с тысяч встреч и составленные им документы за почти десять лет работы в компании. «У него есть мои знания, поэтому он знает, как я думаю. Исходя их этого, он может предположить, как я бы ответил на новый вопрос», — сказал Лян.

Когда аватар оказывается в затруднительном положении, например, при принятии решения о приеме на работу, он может в режиме реального времени отправить запрос боссу.

Бот также может имитировать манеры гендиректора, в частности то, как часто он делает паузы во время разговора или перебивает других.

В итоге двойник смог провести полноценную встречу с сотрудником, но проявились некоторые недостатки: бот иногда повторялся, долго реагировал на смену темы разговора и часто давал избыточную информацию.

«Мы многого добились, но он еще не доработан до такой степени, чтобы мы могли выпустить его в публичный доступ. Когда мы тестируем его внутри компании, он работает довольно хорошо. Но эмоциональную составляющую немного сложно оценить», — резюмировал Лян.