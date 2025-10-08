Сооснователи индийского сервиса бронирования ресторанов Dineout Анкит Мехротра и Сахил Джайн привлекли $4,5 млн для своего нового проекта The Medical Travel Company, специализирующегося на организации медицинских поездок. Раунд инвестиций возглавил венчурный фонд Nexus Venture Partners.

Полученные средства компания направит на развитие цифровой инфраструктуры, расширение партнерской сети клиник в Индии и Великобритании, а также на масштабирование бизнеса на новые рынки.

По словам Анкита Мехротры, в Индии после пандемии наблюдается бурный рост инвестиций в здравоохранение, а также «обратный отток умов» — врачи, работавшие в США, Великобритании и Европе, возвращаются на родину, чтобы открыть собственные практики.

«В развитых странах системы здравоохранения сталкиваются с кризисом — очереди растут, стоимость лечения повышается. Мы видим возможность предложить пациентам качественное лечение быстрее и дешевле», — рассказал Мехротра.



The Medical Travel Company была основана в 2024 году и работает на стыке двух рынков — британского и индийского. Платформа помогает пациентам из Великобритании получать медицинскую помощь в Индии под контролем местных и британских специалистов. Клиентам предоставляются страхование после операций, сопровождение во время поездки и реабилитация.

По данным компании, в Великобритании в очереди на операции сейчас находится около 7,7 млн человек при среднем сроке ожидания около двух лет. Индийские клиники предлагают те же процедуры в более короткие сроки и по значительно более низкой цене.

«Мы создаем систему, в которой пациент с первого дня находится под наблюдением врача из своей страны, а лечение проходит у лучших специалистов Индии», — отметил в свою очередь Сахил Джайн. Сейчас компания сотрудничает с 25 врачами из Великобритании и 20 из Индии.



В течение ближайших 3−4 лет стартап намерен выйти на рынки США, Канады, Австралии и Европы, где также растет спрос на альтернативные каналы медицинской помощи.