Биотехнологический стартап Colossal Biosciences, занимающийся воскрешением вымерших животных, привлек $120 млн. Об этом сообщает Bloomberg. По словам гендиректора компании Бена Лэмма, Colossal сможет возродить птицу додо (дронта) через пять-семь лет.

Colossal Biosciences

Птица додо — это вымерший вид нелетающей птицы из рода Raphus подсемейства дронтовых. Является эндемиком — видом, обитающим только в определенном географическом регионе — острова Маврикий.

Дополнительные средства стали продолжением раунда финансирования на $200 млн, объявленного в начале года, что повысило оценку компании до $10,3 млрд. Общий объем привлеченных инвестиций достиг $555 млн, часть из которых пойдет на строительство исследовательского центра по птицам в Техасе.

Компания также объявила о прорыве в области орнитологии. Ученые вырастили в лаборатории первичные полове клетки голубей — вида, тесно связанного с дронтом. Это открывает путь к спасению вымирающих видом и возможному воскрешению вымерших.

В отличие от млекопитающих, ученые не могут использовать технологии клонирования для воскрешения птиц. Вместо этого они должны создать половые клетки, которые затем могут стать сперматозоидами и яйцеклетками для производства следующего поколения птиц.

Стартап уже добился определенных успехов. Ранее он создал «шерсистую мышь» в рамках своей миссии по воскрешению мамонта, а также возродил вымерших «лютоволков» — вид доисторических волков, которые когда-то обитали в Северной Америке и были представлены в фэнтезийном сериале «Игра престолов».