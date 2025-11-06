Основатели российского онлайн‑сервиса по бронированию отелей Ostrovok.ru («Островок»), владельцы Emerging Travel Group Сергей Фаге и Кирилл Махаринский, работавшие в Google, собираются до конца следующего года продать этот актив. По данным источников «Известий», сделка может быть заключена в ближайшее время, хотя конкретные параметры и потенциальные покупатели пока не раскрываются.

Freepik

Запущенный в 2010 году сервис быстро завоевал долю рынка, предложив пользователям удобный интерфейс и широкую базу отелей. Уже в первые годы работы компания привлекла значительные инвестиции от международных фондов.

Сейчас Ostrovok.ru входит в число крупнейших игроков российского travel‑рынка. По оценкам отраслевых аналитиков, текущая стоимость актива составляет $60–100 млн. Сервис обрабатывает сотни тысяч бронирований ежегодно, сотрудничая с десятками тысяч отелей в России и за рубежом. В последние годы компания также активно развивала корпоративные решения для бизнес‑путешествий, что расширило её клиентскую аудиторию.

Интерес к покупке актива может проявиться со стороны как российских, так и международных инвесторов. В условиях консолидации travel‑сектора крупные игроки стремятся усилить позиции за счет приобретения устоявшихся платформ с готовой инфраструктурой и клиентской базой. Для основателей сделка станет логичным этапом монетизации многолетнего проекта.

Продажа Ostrovok.ru может задать новый ориентир для оценки аналогичных активов в российской туристической отрасли. С учетом стабильного роста внутреннего туризма и восстановления международного потока сегмент онлайн‑бронирования остается привлекательным для стратегических инвесторов.

Окончательные параметры сделки, вероятно, будут зависеть от финансовых показателей компании за последний отчетный период.

По данным на 2024 год, «Островок» занимал второе место на российском рынке онлайн-бронирования отелей с долей 21,5%, уступая только «Яндекс Путешествиям» (29,2%). В тройку лидеров также входил Bronevik.com (9,4%), входящий в МТС.

По итогам 2024 года совокупная выручка двух юридических лиц, связанных с сервисом, выросла на 40% и составила 9,7 млрд руб. Однако ООО «Бронирование гостиниц» зафиксировало чистый убыток в размере 519,9 млн руб., тогда как чистая прибыль второго юрлица, «Агентика тревэл», выросла на 80% и достигла 405,7 млн руб.

Эксперты отмечают, что «Островок» достиг «потолка» роста и стал одним из лидеров рынка онлайн-бронирования, что делает его привлекательной целью для продажи. Среди потенциальных покупателей упоминаются крупные экосистемные игроки, такие как Wildberries, Ozon, Avito, VK, а также «МТС Travel» и Т-Банк