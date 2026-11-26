Израильская налоговая служба требует от четырех основателей компании Wiz — Ассафа Раппапорта, Инона Костики, Ами Луттвака и Роя Резника — доплатить налоги на сумму до $3,07 млрд после продажи бизнеса Google за $32 млрд. Однако предприниматели не согласны с оценкой ведомства и считают, что должны заплатить около $1,02 млрд.

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Сделка по приобретению Wiz была завершена в марте 2026 года и стала крупнейшей в истории Израиля. Государство уже получило около $2,23 млрд налоговых поступлений, однако налоговая служба отклонила расчеты основателей и потребовала значительно большую сумму.

Основной спор развернулся вокруг того, где была создана интеллектуальная собственность Wiz. Несмотря на то что компания зарегистрирована в США и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке, израильские налоговые органы утверждают, что большая часть ее технологий была разработана в Израиле. В частности, компания нанимала сотни специалистов, ранее служивших в элитном военном подразделении 8200.

Основатели, в свою очередь, настаивают, что Wiz является американской компанией, а ее интеллектуальная собственность зарегистрирована в США. По их мнению, это обстоятельство должно учитываться при определении налоговых обязательств.

Кроме того, стороны расходятся во мнениях по поводу налогового резидентства основателей на момент заключения сделки и валютного курса, который следует использовать для расчетов. Предприниматели предлагают ориентироваться на курс доллара в марте 2026 года, когда сделка была закрыта. Налоговая служба настаивает на использовании курса предыдущего года, когда доллар был примерно на 15% дороже.

Каждый из четырех основателей получил от $2,5 млрд до $3 млрд до уплаты налогов. Для них применяется ставка в размере 30%: 25% налога на прирост капитала и дополнительный сбор в размере 5%. При этом большинство инвесторов Wiz — иностранцы, которые не несут аналогичных налоговых обязательств в Израиле. Поэтому основная часть налоговых претензий приходится на основателей, все четверо которых являются гражданами страны.

По данным издания Globes, стороны рассчитывают достичь соглашения до конца 2026 года. Возможная сумма урегулирования может составить $3,07−3,33 млрд. Если договориться не удастся, налоговая служба, вероятно, вынесет официальное решение, которое основатели смогут оспорить в суде. В таком случае разбирательство может затянуться на несколько лет.

Исход спора может повлиять на налогообложение будущих крупных сделок с технологическими компаниями, зарегистрированными за рубежом, но ведущими разработку в Израиле. На фоне растущего числа стартапов с американской юридической структурой дело Wiz станет важным прецедентом: оно поможет определить, где именно должна облагаться налогом стоимость бизнеса — в стране его регистрации или там, где создавались ключевые технологии.

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