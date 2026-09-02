Индийский образовательный стартап Unacademy, который во время пандемии оценивали почти в $3,5 млрд, продали конкуренту upGrad примерно за $206 млн. За пять лет оценка компании упала примерно на 94%. Сделка стала очередным напоминанием о том, что взрывной рост во время локдаунов далеко не всегда превращается в устойчивый спрос после их окончания.

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Unacademy основали в 2015 году как платформу для онлайн-обучения и подготовки к экзаменам. Настоящий взлет начался во время пандемии COVID-19, когда миллионы студентов оказались дома, а учебные заведения перешли в онлайн. Инвесторы поверили, что цифровое образование продолжит расти и после возвращения учащихся в классы.

В 2021 году после крупного инвестиционного раунда оценка Unacademy достигла около $3,44 млрд. В стартап вложились Temasek, SoftBank Vision Fund, General Atlantic, Tiger Global и другие крупные инвесторы. На пике бума онлайн-образования компания быстро расширялась, наращивала штат и покупала другие сервисы.

Но пандемийный рост не оказался устойчивым. После снятия ограничений часть пользователей вернулась в обычные классы, а спрос на онлайн-подготовку перестал расти прежними темпами. Компании, выстроившие бизнес-модели под реалии локдаунов, были вынуждены сокращать расходы и пересматривать планы.

Unacademy тоже пришлось менять стратегию. Компания сокращала расходы, закрывала часть направлений и пересматривала планы по развитию офлайн-образования. К концу 2025 года основатель и гендиректор Гаурав Мунджал уже признавал, что стоимость стартапа упала ниже $500 млн, и подтверждал переговоры о возможной продаже или объединении с другой компанией.

Переговоры с upGrad продолжались несколько месяцев. Еще весной 2026 года стороны обсуждали сделку по обмену акциями, а оценка Unacademy в рамках возможного соглашения составляла около $218 млн. В итоге 1 сентября сделка была закрыта: upGrad приобрела конкурента примерно за 19,55 млрд индийских рупий, или $206 млн (примерно 17,88 млрд руб.).

Сам Мунджал после завершения сделки довольно прямо описал ситуацию. «Мы привлекали деньги на пике, а продали компанию за небольшую часть той стоимости», — написал он, добавив, что не собирается приукрашивать эти факты.

Впрочем, для индийского эдтеха это практически тренд. Во время пандемии сектор онлайн-образования стал одним из любимых направлений венчурных инвесторов. Деньги получали платформы для школьников и студентов, сервисы подготовки к экзаменам и компании, обещавшие заменить привычную аудиторию смартфоном. Но после возвращения студентов в классы рынок начал быстро остывать, а инвесторы стали гораздо внимательнее смотреть на прибыльность бизнеса.

Самым громким примером стала другая индийская образовательная компания — Byju’s. Еще несколько лет назад она считалась одним из самых дорогих эдтех-стартапов мира, однако затем столкнулась с финансовыми проблемами и конфликтами с кредиторами.

Для upGrad сделка, напротив, означает возможность усилиться за счет одного из самых известных брендов отрасли. Объединение двух игроков также продолжает консолидацию рынка: после нескольких лет, когда EdTech-компании росли благодаря дешевым деньгам и высоким ожиданиям, сектор постепенно переходит к более традиционной логике — слабые или испытывающие трудности игроки становятся объектами поглощений.

Что это значит для бизнеса

Ситуация Unacademy — хороший урок не только для рынка образования. Высокая оценка компании и ее реальная стоимость — не одно и то же. Во время быстрого роста рынка инвесторы могут платить за ожидания будущего, особенно если кажется, что изменился сам способ потребления продукта.

Пандемия действительно ускорила цифровизацию образования. Но она не отменила школы, университеты и офлайн-обучение. Когда обстоятельства изменились, бизнесу пришлось доказывать, что его модель работает и без чрезвычайной ситуации.

Для предпринимателей это довольно неприятный, но полезный вывод: рост, вызванный внешним фактором, не всегда превращается в постоянный спрос. А оценка, полученная на пике рынка, может однажды оказаться просто очень дорогой фотографией того времени.

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