Основатель Ozy Media Карлос Уотсон был признан виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, а также в сговоре, который осуществлялся через электронные средства связи. Кроме этого, он был признан виновным в краже личных данных. Прокуроры заявили, что он нанес ущерб инвесторам и кредиторам на десятки миллионов долларов. Предпринимателя приговорили к 116 месяцам тюремного заключения.

Перед вынесением приговора Уотсон в эксклюзивном интервью заявил, что он невиновен и стал жертвой системы правосудия, предвзято относящейся к чернокожим предпринимателям. Ожидается, что Уотсон подаст апелляцию.

Однако государственные обвинители доказали, что он вместе со своими заместителями Самиром Рао и Сьюзи Хан виновен в фальсификации документов и выдаче себя за руководителя YouTube с целью обмана инвесторов на десятки миллионов долларов.

До вынесения приговора Уотсон несколько недель находился под стражей в известном своей опасностью Метрополитенском центре заключения в Нью-Йорке. «Это ужасающее место, — отметил он. — Вы никогда не узнаете, насколько там плохо, пока не окажетесь там».

По его словам, он старался прислушиваться к товарищам по заключению и говорил о том, что в будущем обратит свой опыт во что-то положительное. «Может быть, я чему-то научусь и смогу лучше помогать другим людям», — добавил предприниматель.

Вынося приговор, судья Эрик Комитети назвал это дело «трагедией, которую создал сам мистер Уотсон». Уотсон начнет отбывать наказание 28 мая 2025 года.

В 2010 году компания Ozy Media добилась успеха в цифровых медиа, заключив сделки с NPR и Oprah Winfrey Network. Фестиваль Ozy Fest привлек таких людей, как Дипак Чопра и Стейси Абрамс.

В ноябре Федеральный суд Вашингтона приговорил гражданина России и Швеции Романа Стерлингова к 12 годам и шести месяцам заключения. Он обвиняется в отмывании около $400 млн через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, где продавались наркотики.