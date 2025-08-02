Эксперты «Авито Недвижимости» проанализировали рынок загородной элитной недвижимости в крупнейших городах России и выделили самые дорогие предложения. Среди них — особняки с уникальным дизайном, авторской отделкой и интересными инфраструктурными решениями, включая снежные комнаты, криосауны и огромные кинотеатры.

«Авито Недвижимость»

Московская область: дворец за 2,5 млрд руб.

В подмосковном поселке у живописного озера выставлен на продажу четырехэтажный особняк площадью 2,164 тыс. кв. м, выполненный в нормандском стиле с элементами французской дворцовой архитектуры. Проект дома создан на основе исторических эскизов, а территория включает не только сам особняк, но и 58 соток земли.

В распоряжении будущего владельца — несколько гостиных, зимний сад, бильярдная, СПА-комплекс, домашний кинотеатр и семь спален с индивидуальными гардеробными и санузлами. Инфраструктура поселка дополнена рестораном, кафе, СПА-центром и спортивным комплексом, а территория находится под круглосуточной охраной.

Современная классика за 950 млн руб.

Еще один подмосковный особняк площадью 1,1 тыс. кв. м сочетает в интерьере современный стиль, классику и ар-деко. В отделке использованы натуральный камень, элитный мрамор, ценные породы дерева и стекло.

Помимо стандартных зон отдыха, таких как бассейн, хамам и сауна, дом оборудован снежной комнатой и криосауной. Также здесь есть музыкальная комната, зимний сад с камином и кинотеатр.

Английская усадьба в Краснодарском крае

За 170 млн руб. можно приобрести трехэтажный дом в стиле английской классики с башнями и эркерами. Участок украшен японским садом, вековыми дубами и декоративными растениями, а интерьер выполнен в теплой классике с антикварной мебелью и камином. Особого внимания заслуживает зона отдыха с крытым бассейном, джакузи и сауной.

Дизайнерский дом под Екатеринбургом

В 15 км от Екатеринбурга продается четырехэтажный особняк площадью 436 кв. м с ландшафтным парком на участке. В доме — бар, гостиная, мастер-спальня, три детские комнаты и банно-спортивный комплекс с сауной и зоной барбекю.

Тюменский особняк с элементами от Эрмитажа

Завершает подборку трехэтажный дом в Тюмени за 85 млн руб., фасадные элементы которого разработаны скульпторами реставрационной мастерской Эрмитажа. Интерьер украшен итальянской штукатуркой, дубовым паркетом и французскими гобеленами, а в зоне отдыха расположены переливной бассейн, хамам и домашний кинотеатр.

Эти предложения демонстрируют, что российский рынок элитной недвижимости продолжает развиваться, предлагая покупателям не только роскошные дома, но и уникальные инфраструктурные решения.