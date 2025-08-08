Один из известнейших в России музыкальных продюсеров Максим Фадеев в интервью «Снобу» рассказал, как в 2000-х строился российский шоу-бизнес: от платных эфиров на ТВ и «шальных» гонораров до создания проектов Линда, Глюк’oZa и SEREBRO.

Медиаменеджер вспоминает, что четверть века назад, в 2000-х, российский шоу-бизнес жил по своим правилам: деньги открывали любые двери на телевидение и радио, а единственным честным каналом, по его словам, был MTV при Борисе Зосимове. «На „Муз-ТВ“ цена за один показ клипа росла от $15 до $500, и, чтобы песня стала популярной, эфир нужно было покупать», — вспоминает продюсер.

После работы в Германии и Франции в «нулевые» Фадеев вернулся в Россию и столкнулся с мафиозными иерархиями и «пафосом на пустом месте», тогда как на Западе успех определяло только качество музыки. Тем не менее 2000-е стали для него временем громких проектов — от Линды и Глюк’oZы до SEREBRO.

В начале 2000-х Фадеев работал с проектом Линда, который стал одним из заметных явлений того времени. Созданные им минималистичные аранжировки на ограниченном количестве треков и внимание к деталям позволили артистке выделиться на фоне массовой музыки. Линда получила признание не только в России, но и на Западе — например, западные коллеги отмечали влияние ее клипа «Ворона» на видео Мадонны. Этот проект стал примером того, как творческие ограничения могут способствовать развитию уникального звучания и стиля.

Шоумен рассказал, что Глюк’oZa родилась почти случайно: в ответ на запрос «Нашего радио» на «настоящий рок» Фадеев назло сделал нарочито примитивный трек на детском синтезаторе за $70.

Этот проект задумывался как полностью виртуальный, но зарабатывать можно было лишь на концертах, поэтому артистку Наталью Ионову пришлось «развиртуализировать». Каждый клип обходился примерно в $100 тыс. и делался три месяца, но был имиджевой, а не коммерческой инвестицией.

SEREBRO началось с возвращения Елены Темниковой, готовой «хоть полы мыть, лишь бы остаться в музыке». К ней присоединились Ольга Серябкина и Марина Лизоркина — так в 2006-м появилась группа, которая принесла Фадееву новый виток популярности.

Шальные деньги тех лет, по словам продюсера, «разбестили» артистов, внушив им, что они боги и все могут сами. Но одновременно это было время больших песен и взыскательной аудитории, которая не принимала халтуру. «Люди различали плагиат, заимствовать было стыдно — нужно было привносить что-то свое», — говорит он.

Фадеев отмечает, что главную роль в развитии индустрии сыграли Первый канал, Константин Эрнст и Лариса Синельщикова, которые показали миру, что в России есть талантливые музыканты, и делали это без коррупционных схем. Сегодня, считает он, такой прозрачности уже нет.

Несмотря на перемены в индустрии, продюсер по-прежнему работает в студии и уверен: ограничения — главный двигатель креатива. «Чтобы с деньгами получился „Аватар“, нужно сперва научиться вообще без денег», — подытоживает он.

Фадеев — российский музыкальный продюсер, композитор и предприниматель, один из ключевых фигур шоу-бизнеса 2000-х. Он основал собственные музыкальные проекты и лейблы, внедрял инновационные бизнес-модели в индустрии и активно развивал новые таланты, превращая творческие идеи в коммерчески успешные бренды.