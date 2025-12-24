Финансовые планы россиян на 2026 год отличаются не мечтательностью, а конкретной прагматичностью. Как показывает опрос, платежного сервиса «Апельсин», с результатами которого ознакомилось РИАМО, лишь 3% респондентов не ставят себе финансовых целей.

Freepik

Для абсолютного большинства приоритетами стали увеличение дохода (57%), создание или пополнение финансовой подушки безопасности (52%), накопление на крупную покупку (46%) и, что особенно показательно, погашение долгов, включая закрытие кредитных карт (40%).

Когда речь заходит о крупных тратах, на которые люди готовы копить, лидируют путешествия (49%). Значительная часть опрошенных также планирует накапливать на покупку жилья (34%) и проведение ремонта (33%).

Отношение к кредитным инструментам становится более сдержанным. Почти половина граждан (49%) намерена в предстоящем году либо полностью отказаться от использования кредитных карт, либо существенно сократить их применение. Продолжать активно пользоваться ими готовы только 22% опрошенных.

Яркой особенностью наступающего года стал беспрецедентный всплеск интереса к инвестициям. Целых 40% россиян планируют впервые начать инвестировать в 2026 году, причем наибольшую активность проявляют женщины (47%). Еще 26% намерены продолжить свою инвестиционную деятельность.

Несмотря на высокую мотивацию, на пути к финансовым целям россиян стоят различные препятствия. Главными барьерами респонденты называют недостаточный уровень дохода (57%), непредвиденные расходы (39%) и страх совершить ошибку или потерять деньги (22%).

Для преодоления этих сложностей россияне готовы на активные действия. Треть опрошенных (30%) рассматривает возможность найти подработку, 29% планируют развивать источники пассивного дохода, а 24% — сменить основное место работы на более высокооплачиваемое.